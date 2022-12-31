Huawei FreeBuds 5i inceleme - Çok beğendik!

Bu videoda Huawei markasının yeni nesil kulaklıklarından Huawei FreeBuds 5i modeline yakından bakıyoruz. Önceki versiyona göre iyileştirmelere sahip olan bu ürün, performansıyla dikkatimi çekti.

Bu videoda Huawei markasının yeni nesil kulaklıklarından Huawei FreeBuds 5i modeline yakından bakıyoruz. Önceki versiyona göre iyileştirmelere sahip olan bu ürün, performansıyla dikkatimi çekti.



İlk olarak kutu tasarımıyla başlayalım. Bana ulaşan ürünün rengi ada mavisi olarak geçiyor. Üzerinde böyle ufak ufak noktalar var. Sanki bir taşmış gibi görünüyor. Kutuyu bu açıdan bakınca çok beğendim. Kutu boyutu itibariyla kolay taşınabiliyor. Mont, pantolon cebinde rahatsız etmiyor.

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Kutunun içerisinden çıkan kulaklıklarla devam edelim. Kulaklıkların uzunlukları ortalama seviyelerde. Huawei logosu buraya yerleştirilmiş. Buradan ürünü kontrollerini yapabilmeniz mümkün. Parçayı değiştir, durdur, sesi kıs gibi seçenekler. İsterseniz mobil uygulama üzerinden bu kontrolleri özelleştirebilirsiniz.

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Tasarımsal açıdan son olarak ağırlıktan bahsedelim. Kulaklıklar yaklaşık tek başına 4,9 gram ağırlığında. Kulaklıklar kutunun içerisinde kulaklıklar yokken 33,9 gram oluyor.

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Ürün içerisindeki sürücülere yakından baktığımızda 10mm dinamik sürücüleri görüyoruz. Bunun yanı sıra FreeBuds 5i’ polimer kompozit diyafram ve 20 hz ile 40khz arasında frekans aralığına sahip.

Ses yüksekliğimiz gayet güzel ve tatmin edici. Özellikle en yüksek ses seviyesinde ses netliğinin, enstrüman detayların korunabiliyor olması hoşuma gitti. Bunu etkileyen detaylardan biri de şüphesiz ki Hi-Ress Audio destekli bir kulaklık olması.

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Performansı etkiliyor , destekli Android cihazlarda bu kısmı açıp kapatabiliyorsunuz. iOS ürünlerde uygulamada bununla alakalı bir detay bulunmuyor. Bass performansına geldiğimizde de FreeBuds 5i tok basslara sahip.

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Tadında bir bass performansı sunuyor. Ben tonlarını beğendim ancak burada sizler bir özelleştirmeyle birlikte bassı biraz daha özelleştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden ekolayzer ayarı yapabiliyorsunuz. Bass yükselt seçeneğini seçtiğinizde bass daha vurgulu oluyor.

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Bu menü üzerinden tizleri de yükseltebilmek mümkün. Değişim olduğu direkt kendini belli edebiliyor. Ben genel olarak varsayılan modda kullanım yaptım. Bu mod her şeyi daha tonlarında anlamamı sağlıyor.

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Bunun dışında ses performansı etkileyen detaylardan biri kulaklık ucu uyumluluğu. Kulağınıza uygun kulaklık ucunu seçerek kullanım yapmanız hem gürültü engelleme hem bass performansını olumlu etkiliyor.

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Bunun dışında ANC modunu kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden bu ayarlamalar yapılıyor. Maksimum 42 db seviyesinde gürültü engellemesi yapılabiliyor. Ben gürültü engellemenin oldukça başarılı çalıştığını düşünüyorum. Özellikle silikon uçlu kulaklık olması nedeniyle bu daha başarılı çalışmasına etkide bulunmuş.

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Üründe oyun modu da bulunuyor. EMU11 veya üstü bir cihazda bu modu kullanabiliyorsunuz. iOS cihazlarda da düşük ses gecikmesi modu devreye alınabiliyor.

OYUN TESTİNE VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Kablosuz kulaklık alırken mikrofonları fazlasıyla önemsiyoruz. Bu üründe toplamda 4 adet mikrofon bulunuyor. Farklı ortamlarda yapmış olduğum testlerde güzel sonuçlar verdi.

MİKROFON TESTİNE VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

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Ürünün şarj kutusu 410 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipken kulaklıklar kulaklık başına 55 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip. Markanın paylaştığı bazı bilgiler var. Aşağıya bunları ekliyorum.

1 şarjla müzik çalma: 6.0 saat (ANC etkinken)**

1 şarjla müzik çalma: 7.5 saat (ANC devre dışıyken)**

Şarj kutusuyla müzik çalma: 18.5 saat (ANC etkinken)**

Şarj kutusuyla müzik çalma: 28 saat (ANC devre dışıyken)**

Son olarak yazılım detaylarından bahsetmek istiyorum. Ürünü Huawei AI Life uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu uygulamayı hem android hem iOS cihazlara kurbailmeniz mümkün. Bu uygulama sayesinde ürünün yazılım güncellemesini yapabilir, ses modlarını seçebilirsiniz.

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