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    Huawei MatePad C7 özellikleri belli oldu: 7250 mAh ve 10.95 inç

    Huawei MatePad C7 isimli ürün Japonya'da tanıtıldı ve kendisinin özellikleri belli oldu. İş dünyasındaki yöneticilere hitap etmek isteyen Çinli firmanın yeni tableti neler sunuyor?
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    Huawei MatePad C7
    Huawei MatePad C7 teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Bu tabletin ekran büyüklüğü 10.95 inç. IPS LCD paneli ve ince çerçevesi ile dikkat çeken MatePad C7'nin ekran formatı 16:10 ve ekran çözünürlüğü 2560 x 1600 piksel.

    Huawei MatePad C7 neler sunuyor?

    120 Hz ekran tazeleme hızı, 275 PPI yoğunluk, DCI-P3 renk dizisi ile piyasaya sürülen bu modelin Harmony OS 2 ve ikinci nesil Huawei M-Pencil ile çalıştığı öğrenildi.

    Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışan bu tablette ekran yansıtma, genişletilmiş ekran, bölünmüş ekran ve hızlı dosya aktarımı desteği mevcut.

    Gücünü Snapdragon 865 isimli işlemciden alan MatePad C7'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı harici depolama cihazlarıyla genişletilebiliyor. 7250 mAh'lik batarya kapasitesi ve 22.5 W hızlı şarj teknolojisi de kullanıcıları karşılayan özellikler arasında yer alıyor.

    MatePad C7
    Bu c​​​​ihaz 8 MP ön kameraya ve 13 MP arka kameraya sahip. Bu tabletin ağırlığı 485 gram. Kendisinin boyutları ise 253.8 x 165.3 x 7.25 mm. 

    Yüz tanıma kilidi, dörtlü hoparlör, Histen 7.0 ses desteği, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1 ve bir adet USB-C bağlantı noktası da bu tableti donatan özelliklerden. Huawei MatePad C7'nin fiyatı henüz belli değil.

    Snapdragon 865'te 1 adet 2.84 GHz hızında çalıştırılan Kryo 585 Prime (Cortex-A77), 3 adet 2.42 GHz hızında çalıştırılan Kryo 585 Gold (Cortex-A77) ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalıştırılan Kryo 585 Silver (Cortex-A55) mevcut. 

    Huawei MatePad C7 özellikleri

    • Ekran: 10.95 inç IPS LCD, 120 Hz ekran tazeleme hızı, 275 PPI, DCI-P3
    • Boyutlar ve ağırlık: 253.8 x 165.3 x 7.25 mm, 485 gram
    • Ekran çözünürlüğü ve formatı: 2560 x 1600 ve 16:10
    • İşletim sistemi: Harmony OS 2
    • İşlemci: Snapdragon 865
    • RAM ve depolama alanı: 6 GB ve 128 GB
    • Batarya kapasitesi ve hızlı şarj: 7250 mAh ve 22.5 W
    • Ön kamera: 8 MP
    • Arka kamera: 13 MP
    • Güvenlik, ses ve bağlantı özellikleri: Yüz tanıma kilidi, dörtlü hoparlör, Histen 7.0 ses desteği, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1 ve bir adet USB-C bağlantı noktası, Huawei M-Pencil

    Huawei MatePad C7 fiyatı

    Bu tabletin fiyatı henüz belli değil.

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