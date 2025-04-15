Android'in sistem gereksinimleri değişti: Her cihaz güncelleme alamayacak

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Tam Boyutta Gör Google, Android işletim sistemi için önemli bir adım attı ve Android 15 ile birlikte minimum sistem gereksinimlerini yukarı çekti. Yeni standartlarla birlikte, düşük donanıma sahip cihazların güncellenmesi artık mümkün olmayacak. Google hizmetleri 6GB RAM ve 32GB dahili bellekten daha az olan akıllı telefonlarda çalışmayacak.

32 GB Depolama olmadan Android 15 yok

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Android 15'i çalıştırmak isteyen üreticiler, artık cihazlarında en az 32 GB dahili depolama alanı sunmak zorunda. Üstelik bu kapasitenin yüzde 75'lik kısmı sistemin kendisine ve kullanıcı verilerine ayrılmak durumunda olacak. Kıyaslamak adına, Android 13 döneminde belirlenen rakamın 16GB seviyesinde olduğunu söyleyelim.

Aslına bakacak olursak, depolama gereksinimlerindeki bu artış, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeye hem de sistem kararlılığını korumaya yönelik. Ancak eski donanımlı cihazlar için bu durum, yazılım desteğinin tamamen sona ermesi anlamına gelebilir.

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Google'ın güncel sistem politikalarına göre RAM tarafında da önemli bir değişiklik söz konusu. Android 15 için 4 GB RAM hala yeterli görülse de, Android 16 ile birlikte bu eşik 6 GB'a çıkarılıyor. Dolayısıyla 6 GB'tan daha düşük belleğe sahip cihazlar, Android Go Edition'a yönlendirilmek zorunda kalacak. 2 GB ve altı RAM’e sahip modeller ise artık Google Mobil Hizmetleri’ni (GMS) bile alamayacak.

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Google, Android 15 ve 16 için minimum gereksinimleri yükseltti!