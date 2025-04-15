Android'in sistem gereksinimleri değişti: Her cihaz güncelleme alamayacak

32 GB Depolama olmadan Android 15 yok
Google'ın paylaştığı bilgilere göre Android 15'i çalıştırmak isteyen üreticiler, artık cihazlarında en az 32 GB dahili depolama alanı sunmak zorunda. Üstelik bu kapasitenin yüzde 75'lik kısmı sistemin kendisine ve kullanıcı verilerine ayrılmak durumunda olacak. Kıyaslamak adına, Android 13 döneminde belirlenen rakamın 16GB seviyesinde olduğunu söyleyelim.
Aslına bakacak olursak, depolama gereksinimlerindeki bu artış, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeye hem de sistem kararlılığını korumaya yönelik. Ancak eski donanımlı cihazlar için bu durum, yazılım desteğinin tamamen sona ermesi anlamına gelebilir.
Google'ın güncel sistem politikalarına göre RAM tarafında da önemli bir değişiklik söz konusu. Android 15 için 4 GB RAM hala yeterli görülse de, Android 16 ile birlikte bu eşik 6 GB'a çıkarılıyor. Dolayısıyla 6 GB'tan daha düşük belleğe sahip cihazlar, Android Go Edition'a yönlendirilmek zorunda kalacak. 2 GB ve altı RAM’e sahip modeller ise artık Google Mobil Hizmetleri’ni (GMS) bile alamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: