IMAX Enhanced özellikli oyun tableti Honor Pad GT tanıtıldı

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HONOR, Çin'de HONOR GT Pro akıllı telefonla birlikte oyun odaklı bir tablet olan HONOR Pad GT'yi tanıttı. Tabletin ince, tamamen metal gövdesi 480 gr ağırlığında ve aşınmaya dayanıklı, kirlenmeyi önleyen bir yüzeye sahip.

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Honor Pad GT özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor Pad GT'nin öne çıkan yönlerinden biri uzun ekranı. Tablet, 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, Oasis göz koruması, DC Karartma ve 500 nit maksimum parlaklık sağlayan 11.5 inç LCD ekrana sahip. Bu ekran, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi vadeden IMAX Enhanced sertifikalı.

Honor Pad GT, MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisiyle geliyor. Tablet, performansı ve güç verimliliğini optimize etmek için HONOR Turbo X’i kullanıyor. Bu yapay zeka destekli sistemi, gecikmeleri tahmin ederek ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek akıcı oyun deneyimi yaşatıyor. Soğutma sistemi, 22.000 mm² ısı dağılım alanı ve %50 iyileştirilmiş grafit termal iletkenliğiyle yoğun kullanım sırasında işlemci sıcaklığını 10°C'ye kadar düşürüyor.

Tablete 10.100mAh batarya (66W kablolu hızlı şarjı destekliyor) güç sağlıyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen tablet, yalnızca 6,12 mm inceliğinde ve yaklaşık 480 gram ağırlığında. Arkada 13 MP kamera, önde 8 MP kamera mevcut. Tablet, stereo 8 adet hoparlöre sahip.

Honor Pad GT fiyatı ne kadar?

Honor Pad GT, beyaz, gri ve mavi renk seçeneğiyle satılacak. Honor Pad GT’nin fiyatı 260 dolardan başlıyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

8 GB + 128 GB: 260 dolar

8 GB + 256 GB: 300 dolar

12 GB + 256 GB: 342 dolar

12 GB + 512 GB: 382 dolar

Honor Pad GT özellikleri

Ekran : 11.5 inç, 2800x1840, 144Hz, 500 nit, IMAX Enhanced, LCD

: 11.5 inç, 2800x1840, 144Hz, 500 nit, IMAX Enhanced, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 8350

: MediaTek Dimensity 8350 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512

: 128GB, 256GB, 512 Batarya : 10100 mAh, 66W hızlı şarj

: 10100 mAh, 66W hızlı şarj Arka kamera : 13MP

: 13MP Ön kamera : 8MP

: 8MP Bağlanabilirlik : WiFi 6, Bluetooth 5.2

: WiFi 6, Bluetooth 5.2 Yazılım : Android 15, MagicOS 9.0

: Android 15, MagicOS 9.0 Ses : 8 hoparlör, uzamsal ses, güçlü bas, temiz tiz

: 8 hoparlör, uzamsal ses, güçlü bas, temiz tiz Boyut ve ağırlık: 259.1 x 176.1 x 6.12 mm, 480 g

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Honor Pad GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı