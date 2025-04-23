IMAX Enhanced özellikli oyun tableti Honor Pad GT tanıtıldı

HONOR, Çin'de HONOR GT Pro akıllı telefonla birlikte oyun odaklı bir tablet olan HONOR Pad GT'yi tanıttı. Tabletin ince, tamamen metal gövdesi 480 gr ağırlığında ve aşınmaya dayanıklı, kirlenmeyi önleyen bir yüzeye sahip.
Honor Pad GT özellikleri ile neler sunuyor?
Honor Pad GT, MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisiyle geliyor. Tablet, performansı ve güç verimliliğini optimize etmek için HONOR Turbo X’i kullanıyor. Bu yapay zeka destekli sistemi, gecikmeleri tahmin ederek ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek akıcı oyun deneyimi yaşatıyor. Soğutma sistemi, 22.000 mm² ısı dağılım alanı ve %50 iyileştirilmiş grafit termal iletkenliğiyle yoğun kullanım sırasında işlemci sıcaklığını 10°C'ye kadar düşürüyor.
Tablete 10.100mAh batarya (66W kablolu hızlı şarjı destekliyor) güç sağlıyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen tablet, yalnızca 6,12 mm inceliğinde ve yaklaşık 480 gram ağırlığında. Arkada 13 MP kamera, önde 8 MP kamera mevcut. Tablet, stereo 8 adet hoparlöre sahip.
Honor Pad GT fiyatı ne kadar?
Honor Pad GT, beyaz, gri ve mavi renk seçeneğiyle satılacak. Honor Pad GT’nin fiyatı 260 dolardan başlıyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8 GB + 128 GB: 260 dolar
- 8 GB + 256 GB: 300 dolar
- 12 GB + 256 GB: 342 dolar
- 12 GB + 512 GB: 382 dolar
Honor Pad GT özellikleri
- Ekran: 11.5 inç, 2800x1840, 144Hz, 500 nit, IMAX Enhanced, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8350
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512
- Batarya: 10100 mAh, 66W hızlı şarj
- Arka kamera: 13MP
- Ön kamera: 8MP
- Bağlanabilirlik: WiFi 6, Bluetooth 5.2
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
- Ses: 8 hoparlör, uzamsal ses, güçlü bas, temiz tiz
- Boyut ve ağırlık: 259.1 x 176.1 x 6.12 mm, 480 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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