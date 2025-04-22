Galaxy S24 FE, Tab S10 ve Tab S9 serisi için One UI 7 dağıtılmaya başlandı

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Tam Boyutta Gör Uzun bir gecikmenin ardından Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi dağıtmaya başladı. Yeni yazılım güncellemesi, Galaxy S24 FE, Galaxy Tab 10 ve Tab 9 serisi için yayınlanmaya başladı.

Galaxy S24 FE, Galaxy Tab 10 ve Tab 9 serisine One UI 7.0 geldi

Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S9, S9+ ve S9 Ultra modelleri için yayınlanan güncelleme yaklaşık olarak 5 GB büyüklüğünde. İlk olarak Güney Kore'de dağıtılmaya başlanan güncelleme birkaç gün içerisinde diğer bölgelerde de sunulmaya başlanacak. Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bildirim gelecektir. Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle'ye giderek elle de kontrol edebilirsiniz.

Samsung, Galaxy S23 için One UI 7.0 güncellemesini başlattı 10 sa. önce eklendi

Samsung'un son yıllardaki en büyük yazılımsal güncellemesi olan One UI 7.0 yeni kullanıcı arayüzü tasarımı, birçok yeni özellik ve daha akıcı animasyonlar getiriyor. Yeni kullanıcı arayüzü yeniden tasarlanmış simgeler, yenilenmiş bildirim paneli ve birçok başka değişiklik içeriyor.

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Galaxy S24 FE, Tab S10 ve Tab S9 serisi için One UI 7 geldi