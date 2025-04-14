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    Samsung, zorlu koşullara dayanıklı ve güçlü mobil cihazlarını tanıttı

    Samsung, günümüzün hızlı tempolu ve yoğun çalışma ortamlarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, kurumsal kullanıcılar için Galaxy XCover7 Pro ve Galaxy Tab Active5 Pro cihazını tanıttı.
    Galaxy XCover 7 Pro & Galaxy Tab Active 5 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen yıl tanıttığı Galaxy XCover7 ve Galaxy Tab Active5 cihazlarının pro sürümlerini tanıttı. Galaxy XCover 7 Pro ve Galaxy Tab Active 5 Pro, gerek performans, gerek batarya kapasitesi, gerekse de ekranlarıyla daha güçlü ve zorlu ortamlarda çalışanlara özel geliştirilmiş modeller olarak karşımızda.

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro kamera, işlemci, batarya, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy XCover 7 Pro, işletmelere ve ön saf çalışanlarına odaklanan sağlam bir cihaz. Yeni model de suya ve toza dayanıklı; IP68 sertifikasına sahip. Kenarları kalın kauçukla korunurken, ekran Corning Gorilla Victus+ ile korunuyor. Cihaz, MIL-STD-810H sertifikalı. Telefonda iki özelleştirilebilir düğme bulunuyor; Üst Tuş ve Kapak Tuşu. Güvenlik ve gizlilik açısından yanda parmak izi okuyucu, yüz tanıma, Samsung Knox Vault mevcut.

    Galaxy XCover 7 Pro, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.6 inç LCD ekrana sahip. Ekran doğrudan güneş ışığı altında parlaklığı artıran Vision Booster ile donatılmış. Ekranın dokunmatik hassasiyetini artırarak eldivenle rahat kullanılmasını sağlayan özel bir mod “Touch Sensitivity” var. Telefon, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle geliyor. Telefon, Google’ın Circle to Search, Object Eraser, AI Select ve Read Aloud gibi birçok yapay zeka destekli özelliği destekliyor.

    Galaxy XCover 7 Pro'nun arkasında iki kamera bulunuyor; geniş lensli 50MP ana kameraya ultra geniş açılı 8MP kamera eşlik ediyor. Önnde 13 MP kamera mevcut. 4350 mAh batarya -kullanıcı tarafından- değiştirilebiliyor. Pil, USB Type-C 3.2 portu veya POGO pinleriyle şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında; 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS bulunuyor.

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro, 6GB RAM 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, 609 euro fiyat etiketiyle 8 Mayıs’ta satışa sunulacak.

    Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro kamera, işlemci, ekran, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab Active 5 Pro, önceki modellere göre daha sağlam ve dayanıklı. Galaxy XCover 7 Pro gibi IP68 sertifikalı. Samsung, tabletin suda 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca dayanabileceğini söylüyor. Tablet, kazara düşmelerde darbeleri emebilen ve dayanıklılığını artıran kalın kauçuk kenarlara sahip. Ekran da Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor.

    Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, WUXGA çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 10.1 inç LCD ekrana sahip. Tabletin kalbinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci bulunuyor. Tabletin arkasında f/1.8 diyafram açıklığına ve LED flaşa sahip 12 MP kamera, önünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera bulunuyor. Tablet, kullanımdayken de değiştirilebilen 10.100 mAh bataryadan güç alıyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou ve QZSS, bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 yazılımıyla gelen tablet, Circle to Search, Object Eraser, AI Select ve Read Aloud dahil birçok yapay zeka özelliğini destekliyor.

    Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB olmak üzere iki yapılandırmayla geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı; 809 euro.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    emedur kaç dakikada etki eder niga ne demek numara taşıma sonrası eski operatör fatura kulaklık kulağımı acıtıyor online yedek parça

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