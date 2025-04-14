Samsung, zorlu koşullara dayanıklı ve güçlü mobil cihazlarını tanıttı

- Samsung Galaxy XCover 7 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro fiyatı ne kadar?
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Samsung Galaxy XCover 7 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Galaxy XCover 7 Pro, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.6 inç LCD ekrana sahip. Ekran doğrudan güneş ışığı altında parlaklığı artıran Vision Booster ile donatılmış. Ekranın dokunmatik hassasiyetini artırarak eldivenle rahat kullanılmasını sağlayan özel bir mod “Touch Sensitivity” var. Telefon, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle geliyor. Telefon, Google’ın Circle to Search, Object Eraser, AI Select ve Read Aloud gibi birçok yapay zeka destekli özelliği destekliyor.
Galaxy XCover 7 Pro'nun arkasında iki kamera bulunuyor; geniş lensli 50MP ana kameraya ultra geniş açılı 8MP kamera eşlik ediyor. Önnde 13 MP kamera mevcut. 4350 mAh batarya -kullanıcı tarafından- değiştirilebiliyor. Pil, USB Type-C 3.2 portu veya POGO pinleriyle şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında; 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS bulunuyor.
Samsung Galaxy XCover 7 Pro fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy XCover 7 Pro, 6GB RAM 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, 609 euro fiyat etiketiyle 8 Mayıs’ta satışa sunulacak.
Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, WUXGA çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 10.1 inç LCD ekrana sahip. Tabletin kalbinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci bulunuyor. Tabletin arkasında f/1.8 diyafram açıklığına ve LED flaşa sahip 12 MP kamera, önünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera bulunuyor. Tablet, kullanımdayken de değiştirilebilen 10.100 mAh bataryadan güç alıyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou ve QZSS, bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 yazılımıyla gelen tablet, Circle to Search, Object Eraser, AI Select ve Read Aloud dahil birçok yapay zeka özelliğini destekliyor.
Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB olmak üzere iki yapılandırmayla geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı; 809 euro.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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