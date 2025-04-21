Vivo iki yeni tabletini tanıttı: Biri uygun fiyatlı diğeri ise güç ve performans odaklı

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Vivo, tablet serisini iki yeni modelle genişletti. Uygun fiyatlı Pad SE ve üst düzey özelliklere sahip Pad 5 Pro, farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor. Biri öğrenciler ve temel kullanım için sade bir deneyim sunarken, diğeri yoğun performans gerektiren işler için tasarlandı.

Pad SE, 12.3 inçlik 2.5K çözünürlükte bir ekranla geliyor. Standart modelin yanı sıra, göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen “Yumuşak Işık” adında özel bir versiyonu da bulunuyor. Bu model, yansımayı azaltan nano yüzey kaplama teknolojisiyle donatılmış. Her iki ekran tipi de düşük mavi ışık filtresi, ortam ışığına göre ayarlanabilen renk sıcaklığı ve karanlık ortamlarda gözleri rahatsız etmeyen parlaklık kontrolü gibi özellikler sunuyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 4 Gen 2 işlemci yer alıyor. Bu işlemci günlük kullanım, video izleme ve hafif uygulamalar için yeterli bir performans sağlıyor. Maksimum 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle gelen tablet, dört hoparlörlü bir ses sistemi ve 8.500 mAh’lik uzun ömürlü bir bataryayla destekleniyor. Öğrencilere yönelik yapay zekâ destekli bir “Öğrenme Merkezi” uygulaması da cihazla birlikte sunuluyor. Pad SE, mavi ve koyu gri renk seçenekleriyle geliyor. Fiyatları ise 140 dolardan başlayıp 250 dolara kadar çıkıyor.

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Daha yüksek beklentilere sahip kullanıcıları hedefleyen Pad 5 Pro ise 13 inçlik 3.1K çözünürlüklü, 144Hz yenileme hızına sahip gelişmiş bir ekran sunuyor. 1200 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran, HDR10 desteği ve renk doğruluğuyla öne çıkıyor. Görsel konfor için 10'dan fazla göz koruma teknolojisiyle donatılmış.

MediaTek Dimensity 9400 işlemcili tablet, oyun performansında da iddialı. Özel bir performans moduyla birlikte kullanıldığında açık dünya oyunlarında yüksek çözünürlük ve 120FPS değerine ulaşabiliyor. Geniş ısı dağıtım alanı sayesinde cihaz serin kalmayı başarıyor.

Tablet, OriginOS 5 HD işletim sistemiyle çalışıyor ve çoklu pencere, evrensel pano gibi üretkenliği artıran birçok özellikle geliyor. Ayrıca Vivo’nun akıllı asistanı Xiao V, belge yazımından sunum hazırlamaya kadar pek çok işte yardımcı olabiliyor.

Pad 5 Pro’nun fiyatı 355 dolardan başlıyor ve 475 dolara kadar çıkıyor. Yalnızca Wi-Fi destekli 512 GB’lık modelin fiyatı ise yaklaşık 445 dolar. Stylus kalem 70 dolardan, akıllı klavye ise 100 dolardan satışa sunuluyor.

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Vivo iki yeni tabletini tanıttı: Vivo Pad SE ve Pad 5 Pro