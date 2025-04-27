Xiaomi'nin yeni tabletlerinin güncelleme farkı şaşkınlık yarattı

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Xiaomi, mart ayında küresel pazarda tanıttığı Pad 7 ve Pad 7 Pro tabletlerin yazılım destek sürelerini sonunda netleştirdi. Şirket, her iki modeli de Ürün Güvenlik Merkezi'ne ekleyerek hangi cihazın ne kadar güncelleme alacağını açıkladı. Ancak açıklanan destek süreleri, kullanıcıları bir hayli şaşırttı.

Üst segment özelliklere sahip olan Pad 7 Pro, sadece iki büyük Android güncellemesi ve 2028’e kadar güvenlik yamaları alacak. Oysa daha uygun fiyatlı olan Pad 7, tam dört Android sürümüne kadar desteklenecek ve 2031 yılına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Böylece Pad 7, dört yıl boyunca yazılım güncellemesi ve altı yıl güvenlik desteği sunarken; Pad 7 Pro, yalnızca iki yıl yazılım ve üç yıl güvenlik desteğiyle sınırlı kalacak. İki model arasındaki bu belirgin farkın nedeni açıklanmış değil.

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Özellik tarafında ise her iki cihaz da 11.2 inç büyüklüğünde, 3.2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geliyor. Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 8 MP ön kamera, 13 MP arka kamera, Wi-Fi 6E desteği ve 45W hızlı şarjlı 8.850mAh bataryayla donatılmış. Pad 7 Pro ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcinin yanında, 32 MP ön kamera, 50 MP ana kamera, Wi-Fi 7 bağlantısı ve 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Her iki tablette de batarya kapasitesi aynı tutulmuş.

İlk olarak Ekim 2024'te tanıtılan bu iki model, yazılım destek süreleri nedeniyle kullanıcı tercihlerinde farklılık yaratacak gibi görünüyor.

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