Vivo Pad5 Pro ve Pad SE'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Vivo Pad5 Pro ve Vivo Pad SE'nin resmi lansmanına günler kala teknik özellikleri ortaya çıktı. Yeni Vivo tabletler, Vivo X200 Ultra ve X200s modelleriyle birlikte tanıtılacak.