Vivo Pad5 Pro ve Pad SE'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Vivo, 21 Nisan’da X200 Ultra ve X200s telefonlarıyla birlikte yeni tabletlerini tanıtacak. Üst seviye Pad5 Pro, orta seviye Pad SE modelinin tanıtım videoları yayınlandı ve teknik özellik listesi sızdırıldı.
Vivo Pad5 Pro üst seviye model olacak
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Vivo Pad5 Pro, 13 inç tablet olarak karşımıza çıkacak. Ekran, 3.1K çözünürlük, 3:2 en boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 1200 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Tablet, MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisinden güç alırken, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Tablet, 66W hızlı şarjı destekleyen 12.050 mAh bataryaya sahip. Renk seçenekleri arasında; mavi, gri, pembe ve beyaz yer alıyor. Vivo Pad SE uygun fiyatlı seçenek olacak
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Vivo Pad SE, 12.3 inç ekrana sahip. Yalnızca ekran boyutu değil, ekran yenileme hızı (90 Hz), çözünürlüğü (2,5K) açısından da daha düşük seviyede bir model. Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Vivo, bu modelde bellek ve depolama alanını da düşük tutmayı tercih etmiş; 8 GB'a kadar RAM 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Diğer tablette sekiz hoparlör bulunurken bunda dört hoparlör yer alıyor. Pil ömrü açısından, 15W şarj desteğine sahip 8.500 mAh batarya mevcut. Renk seçenekleri mavi, titanyum ve gri.
Vivo Pad5 Pro ve Vivo Pad SE, 21 Nisan’da tanıtılacak.
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