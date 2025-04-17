Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Pad5 Pro ve Pad SE'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

    Vivo Pad5 Pro ve Vivo Pad SE'nin resmi lansmanına günler kala teknik özellikleri ortaya çıktı. Yeni Vivo tabletler, Vivo X200 Ultra ve X200s modelleriyle birlikte tanıtılacak.

    Vivo, 21 Nisan’da X200 Ultra ve X200s telefonlarıyla birlikte yeni tabletlerini tanıtacak. Üst seviye Pad5 Pro, orta seviye Pad SE modelinin tanıtım videoları yayınlandı ve teknik özellik listesi sızdırıldı.

    Vivo Pad5 Pro üst seviye model olacak

    Vivo Pad5 Pro beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo Pad5 Pro, 13 inç tablet olarak karşımıza çıkacak. Ekran, 3.1K çözünürlük, 3:2 en boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 1200 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Tablet, MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisinden güç alırken, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Tablet, 66W hızlı şarjı destekleyen 12.050 mAh bataryaya sahip. Renk seçenekleri arasında; mavi, gri, pembe ve beyaz yer alıyor.

    Vivo Pad SE uygun fiyatlı seçenek olacak

    Vivo Pad SE beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo Pad SE, 12.3 inç ekrana sahip. Yalnızca ekran boyutu değil, ekran yenileme hızı (90 Hz), çözünürlüğü (2,5K) açısından da daha düşük seviyede bir model. Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Vivo, bu modelde bellek ve depolama alanını da düşük tutmayı tercih etmiş; 8 GB'a kadar RAM 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Diğer tablette sekiz hoparlör bulunurken bunda dört hoparlör yer alıyor. Pil ömrü açısından, 15W şarj desteğine sahip 8.500 mAh batarya mevcut. Renk seçenekleri mavi, titanyum ve gri.

    Vivo Pad5 Pro ve Vivo Pad SE, 21 Nisan’da tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel yakıt alırken pompa atıyor sevgiliyle gidilecek tenha yerler dizel araç çalışıyor sonra stop ediyor kaç tane hafif kusur muayeneden geçer yüksek hızda araba titremesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F 5G
    OPPO Reno13 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G18
    ASUS ROG STRIX G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum