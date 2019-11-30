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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor

    Huawei, iPad Pro'ya rakip olarak piyasaya sürdüğü yeni tabletinin farklı versiyonlarını çıkarmaya hazırlanıyor. MatePad Pro'nun daha büyük boyutlarda ve daha güçlü modelleri piyasaya sürülecek.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor
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    Huawei geçtiğimiz günlerde Apple iPad Pro'ya rakip olarak gösterilen MatePad Pro tabletini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bununla yetinmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu"

    Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, gazetecilere verdiği röportajda MatePad Pro’nun farklı boyutlara sahip yeni versiyonlarını hazırladıklarını belirtti.

    Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yönetim tablet üretimini durdurmayı düşündü

    Deneyimli yönetici tabletin daha büyük boyutlarda ve daha pahalı konfigürasyon seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini söyledi. Cihazın ekran maliyeti çok yüksek olduğu için boyut artışı ile birlikte fiyat etiketi de yükselecek.

    Richard Yu ayrıca şirketteki birçok yöneticinin pazardaki daralma nedeniyle tablet üretimini durdurmayı düşündüğünü ancak büyük ekranlı tabletlere olan talebin yönetim kurulunu ikna ettiğini dile getirdi.



    http://news.mydrivers.com/1/659/659820.htm Yorum Yaz
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