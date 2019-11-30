Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor

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Huawei geçtiğimiz günlerde Apple iPad Pro'ya rakip olarak gösterilen MatePad Pro tabletini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bununla yetinmeyecek.

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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, gazetecilere verdiği röportajda MatePad Pro’nun farklı boyutlara sahip yeni versiyonlarını hazırladıklarını belirtti.

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Yönetim tablet üretimini durdurmayı düşündü

Deneyimli yönetici tabletin daha büyük boyutlarda ve daha pahalı konfigürasyon seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini söyledi. Cihazın ekran maliyeti çok yüksek olduğu için boyut artışı ile birlikte fiyat etiketi de yükselecek.

Richard Yu ayrıca şirketteki birçok yöneticinin pazardaki daralma nedeniyle tablet üretimini durdurmayı düşündüğünü ancak büyük ekranlı tabletlere olan talebin yönetim kurulunu ikna ettiğini dile getirdi.

http://news.mydrivers.com/1/659/659820.htm