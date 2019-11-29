Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu

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IDC tarafından derlenen istatistiklere göre Huawei, bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin pazarında 2.12 milyon tablet sattı ve bu rakamlar da Apple'ı geride bırakarak piyasanın yüzde 37.4'ünü ele geçirdiğini gösteriyor.

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Huawei tablet pazarında Apple'ı zorluyor

Bu gelişmeyle birlikte Huawei ilk kez Apple'ı Çin tablet pazarındaki liderlik koltuğundan indirmeyi başarmış oldu. Zira Apple'ın Çin'deki tablet pazar payı yüzde 33.8 ve şirket ikinci sırada yer alıyor. Huawei'nin rakibini geride bırakmasına ise piyasaya sürdüğü ve fiyat/performans açısından tercih edilen tablet modelleri olduğunu söylemek mümkün.

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Huawei geçtiğimiz günlerde MatePad Pro tablet modelini tanıtmış ve iPad'e ciddi bir rakibin geldiğini gözler önüne sermişti. 2K çözünürlükte 10.8 inç IPS LCD ekranı olan cihaz 4.99 mm ince çerçeveleri sayesinde yüzde 90'lık bir ekran kasa oranı sunuyor. 40W hızlı şarj, 7.250 mAh batarya ve Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile dikkat çeken Huawei MatePad Pro'nun 12 Aralık'ta 469 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını da belirtelim.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/11/in-q3-huawei-surpassed-apple-in-tablet-market-share-in-china-and-is-set-to-launch-their-new-matepad-pro-in-china-next-month.html