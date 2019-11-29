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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu

    ABD merkezli market araştırmaları şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni veriler, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Huawei'nin Çin tablet pazarında Apple'ı solladığını gösteriyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu
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    IDC tarafından derlenen istatistiklere göre Huawei, bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin pazarında 2.12 milyon tablet sattı ve bu rakamlar da Apple'ı geride bırakarak piyasanın yüzde 37.4'ünü ele geçirdiğini gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı"

    Huawei tablet pazarında Apple'ı zorluyor

    Bu gelişmeyle birlikte Huawei ilk kez Apple'ı Çin tablet pazarındaki liderlik koltuğundan indirmeyi başarmış oldu. Zira Apple'ın Çin'deki tablet pazar payı yüzde 33.8 ve şirket ikinci sırada yer alıyor. Huawei'nin rakibini geride bırakmasına ise piyasaya sürdüğü ve fiyat/performans açısından tercih edilen tablet modelleri olduğunu söylemek mümkün.

    Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu
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    Huawei geçtiğimiz günlerde MatePad Pro tablet modelini tanıtmış ve iPad'e ciddi bir rakibin geldiğini gözler önüne sermişti. 2K çözünürlükte 10.8 inç IPS LCD ekranı olan cihaz 4.99 mm ince çerçeveleri sayesinde yüzde 90'lık bir ekran kasa oranı sunuyor. 40W hızlı şarj, 7.250 mAh batarya ve Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile dikkat çeken Huawei MatePad Pro'nun 12 Aralık'ta 469 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını da belirtelim.



    https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/11/in-q3-huawei-surpassed-apple-in-tablet-market-share-in-china-and-is-set-to-launch-their-new-matepad-pro-in-china-next-month.html Yorum Yaz
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    smart1978 27 dk.
    Yuksek kesinlikle ucuz tabletlerinin satisiyla olsa gerek :) . Bir de sadece Cin icin ifade ediliyormus :) ...

    Yeni tanitilan delikli tablet ise donanim ve ekosistemi acisindan Apple gibi kaliteli de degil. Hem biz tuketicilere niye ilgilendirsin ki ? Huawei bulut hizmetlerinin bircogu yillardir Turkiye de yasakli kapali! Bunu yapan Ameriga degil Huawei sirketin kendisi ...


    Ideal olani Turkiye raporlaridir . Huawei neden cekiniyor ?
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    darkhair 1 sa.
    Telefonda vs ürünlerde diğer markalar kıyasıya rekabet ediyor apple ile

    Ama ipad özellikle uygulama kullanımında rakipsiz. Samsung Dex arayüzü ile atak yaptı gibi ama uygulama kısmında yine kötü maalesef
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    danlabilic 1 sa.
    ben nedense etrafımda 1 tane bile huawei tablet kullanan görmedim, varsa yoksa apple samsung
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    onkuba 28 dk. danlabilic
    Çünkü analiz Çin'de yapıldı.
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