Huawei teknolojileriyle donatıldı: Yeni Avatr 11 Harmony Edition

Avatr'ın açıklamasına göre, Harmony Edition versiyonu kullanıcılara Dinlenme modu, Film izleme modu, Karaoke modu, Evcil hayvan modu ve Araç yıkama modu gibi pek çok seçenek sunuyor. Bunun yanı sıra, sistemle birlikte gelen Huawei ADS 2.0 sürüş asistan sistemi ise daha sezgisel kararlar verme ve yüksek hız, şehir içi sürüş ve park senaryolarında çalışma yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Başta da belirttiğimiz gibi Harmony Edition'ın dış tasarımı standart Avatr 11 ile neredeyse aynı. Farklı olarak öndeki dekoratif gümüş çizgiler, sarı fren kaliperleri ve Obsidyen Siyahı gövde rengi dikkat çekiyor. Otomobilin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel paylaşılmadı. Haberdeki galeride standart Avatr 11'in iç mekanını paylaştık.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.