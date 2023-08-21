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    Huawei teknolojileriyle donatıldı: Yeni Avatr 11 Harmony Edition

    Çinli Changan, Huawei ve CATL ortaklığında kurulan Avatr markası, yeni 11 Harmony Edition modelinin resmi görsellerini yayınladı. Söz konusu modelin 24 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulması planlanıyor.
    Huawei teknolojileriyle donatıldı: Yeni Avatr 11 Harmony Edition Tam Boyutta Gör
    Avatr 11'i zaten önceden tanıyoruz. EP1 platformu üzerine inşa edilen coupe-SUV formundaki modelin çift motorlu versiyonu Ağustos 2022'de, tek motorlu versiyonu ise Mart 2023'te piyasaya sürülmüştü. Haberimize konu olan Harmony Edition, tasarım olarak standart modele büyük oranda benziyor. En önemli özelliği ise Huawei'nin son nesil Harmony araç içi işletim sistemine sahip olması diyebiliriz.

    Avatr'ın açıklamasına göre, Harmony Edition versiyonu kullanıcılara Dinlenme modu, Film izleme modu, Karaoke modu, Evcil hayvan modu ve Araç yıkama modu gibi pek çok seçenek sunuyor. Bunun yanı sıra, sistemle birlikte gelen Huawei ADS 2.0 sürüş asistan sistemi ise daha sezgisel kararlar verme ve yüksek hız, şehir içi sürüş ve park senaryolarında çalışma yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

    Huawei teknolojileriyle donatıldı: Yeni Avatr 11 Harmony Edition Tam Boyutta Gör
    Avatr 11 Harmony Edition'ın teknik özellikleri henüz belli değil ancak referans olması açısından standart arkadan itişli modelin 230 kW güç ve 370 Nm tork değerlerine sahip olduğunu belirtelim. 90 kWsa bataryaya sahip olan bu versiyon, Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 600 ila 705 km aralığında menzil sunuyor. 425 kW güç ve 650 Nm tork üreten çift elektrik motorlu versiyon ise 116.79 kWs bataryasıyla 555 ila 680 km aralığında sürüş menziline sahip.

    Başta da belirttiğimiz gibi Harmony Edition'ın dış tasarımı standart Avatr 11 ile neredeyse aynı. Farklı olarak öndeki dekoratif gümüş çizgiler, sarı fren kaliperleri ve Obsidyen Siyahı gövde rengi dikkat çekiyor. Otomobilin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel paylaşılmadı. Haberdeki galeride standart Avatr 11'in iç mekanını paylaştık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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