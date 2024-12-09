Çinli Avatr 06'nın tasarımı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Çinli Changan ve CATL ortaklığında geliştirilen, Huawei'den ise teknoloji desteği alan yeni Avatr 06 elektrikli sedan ortaya çıktı. %100 elektrikli (BEV) ve menzil artırıcı (EREV) versiyonlarıyla satışa sunulacak olan model Huawei'nin Qiankun sürüş asistan sistemleri ve Harmony işletim sistemini kullanıyor.

Tasarımıyla dikkat çeken elektrikli sedanda markanın Avatr 2.0 adı verilen tasarım dili kullanıldı. Alçak ve çıkıntılı burna sahip aerodinamik gövde, ince LED aydınlatmalar ve tampon kenarlarına ustaca gizlenmiş farlar göze çarpıyor. En alt kısımda ise aktif hava kapakları yer alıyor.

Yan tarafa geçtiğimizde ise çift renkli tasarıma sahip jantlar, ön çamurluklarda bulunan kameralar, gizli kapı kolları ve parlak siyah sütunlar dikkat çekiyor. Geleneksel yan aynalar yerine kameralara yer verilen modelin ön camının üzerinde Lidar sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Cam tavanı yekpare kavisli bir şekilde arkaya kadar uzanan modelde iyi bir görüş açısı sunan arka cam bulunmuyor. Bu nedenle cam tavanın bitiş noktasında bir kamera kullanılmış. Bu kamera, içerideki dikiz aynasına görüntü iletiyor. Bagajın ucuna entegre spoyler, inde LED stoplar ve arka difüzör de bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Avatr 06; 4855 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2940 mm aks mesafesine sahip. Markanın diğer modelleri gibi Changan, Huawei ve CATL iş birliğiyle geliştirilen CHN platformunu kullanıyor.

Söz konusu modelde Avatr 07'deki sistemin kullanılması bekleniyor. Bu kapsamda arkadan itiş düzenine sahip tek motorlu versiyonda 252 kW (338hp), çift motorlu versiyonda ise 440 kW (590hp) güç sunulmasını bekleyebiliriz. 82 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya ise CLTC'ye göre 650 kilometre civarında menzil sağlayacak.

Tam Boyutta Gör EREV versiyon da yine iki farklı versiyona sahip: arkadan itişli 231 kW (310hp) ve dört tekerlekten çekişli 362 kW (485hp). Bu modelde menzil uzatıcı görevini gören şey ise 1.5 litrelik turbo benzinli motor. 39 kWsa'lik LFP batarya ile CLTC'ye göre 210 kilometre civarında saf elektrikli sürüş menziline sahip olan modelin toplam menzili ise 1050 kilometreye kadar çıkıyor.

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Yeni Avatr 06 sedan, 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Avatr markasının satışları ise şu an için pek beklendiği gibi değil. Ocak-Kasım döneminde 45.445 otomobil satan marka yıllık hedefinin yarısından bile daha düşük.

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Çinli Avatr 06'nın tasarımı ortaya çıktı