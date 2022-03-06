Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

Mart ayının ilk haftasını geride bırakmak üzereyken Honda, 2022 Mart fiyat listesini yayınladı. Bununla birlikte Honda modellerinin 2022 model fiyatları da açıklandı. Peki yeni model yılıyla birlikte Honda modellerinin fiyatları ne kadar arttı? İşte Honda 2022 Mart fiyat listesi:

Artık Türkiye'de üretilmeyen 2022 model Honda Civic Sedan fiyatı 543.600 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyat LPG'li versiyon için geçerli. 2021 model yılı Honda Civic'ler de hala listede ve başlangıç fiyatı 522.675 TL. Bu noktada giriş seviyesinden itibaren 21 bin TL civarında artış yaşandığını görebiliyoruz.

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2022 model Honda City, Elegance ve Executive paketleriyle satılmaya devam ediyor ve fiyatı 382.200 TL'den başlıyor. Aynı versiyon 2021 model yılı olarak 363.982 TL fiyata sahip. Honda City'nin giriş seviyesinde de yaklaşık 20 bin TL artış olmuş. Honda City'nin üst paketi olan Executive ise 377 bin TL civarından 396.100 TL seviyesine kadar çıkmış.

Ülkemize dönen Honda modellerinden biri olan Accord'un başlangıç seviyesi 2022 model yılıyla birlikte 824.000 TL seviyesine çıkmış. 2021 model Honda Accord ise 784.675 TL liste fiyatına sahip. Yani yeni model yılı Honda Accord'a yaklaşık 40 bin TL zam getirmiş. 2022 model Honda Accord'un Executive+ donanımı ise 856.100 TL liste fiyatına sahip.

2022 model Honda Civic fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 522.675 TL 543.600 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 572.875 TL 595.800 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 614.775 TL 639.400 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 567.400 TL 595.800 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 613.900 TL 644.600 TL

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2022 model Honda Accord fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 784.675 TL 824.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 815.275 TL 856.100 TL

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2022 model Honda City fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) 1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 363.982 TL 382.200 TL 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive 377.204 TL 396.100 TL

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2022 model Honda Jazz fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive 530.275 TL 556.800 TL 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Crosstar Executive 545.275 TL 572.600 TL

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2022 model Honda CR-V fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model) 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 729.975 TL 781.100 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 800.475 TL 856.600 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 862.075 TL 922.500 TL 2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid 1.361.165 TL 1.456.500 TL

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2021 model Honda HR-V fiyat listesi Versiyon 2022 Mart (2021 model) 1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Advance 650.000 TL 1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Style 685.000 TL

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