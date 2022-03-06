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    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Honda 2022 Mart ayına ilişkin yeni fiyat listesini yayınladı. 2022 model yılı fiyatları da paylaşıldı. Peki Honda otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Honda fiyatları
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    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Mart ayının ilk haftasını geride bırakmak üzereyken Honda, 2022 Mart fiyat listesini yayınladı. Bununla birlikte Honda modellerinin 2022 model fiyatları da açıklandı. Peki yeni model yılıyla birlikte Honda modellerinin fiyatları ne kadar arttı? İşte Honda 2022 Mart fiyat listesi:

    Artık Türkiye'de üretilmeyen 2022 model Honda Civic Sedan fiyatı 543.600 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyat LPG'li versiyon için geçerli. 2021 model yılı Honda Civic'ler de hala listede ve başlangıç fiyatı 522.675 TL. Bu noktada giriş seviyesinden itibaren 21 bin TL civarında artış yaşandığını görebiliyoruz.

    2022 model Honda City, Elegance ve Executive paketleriyle satılmaya devam ediyor ve fiyatı 382.200 TL'den başlıyor. Aynı versiyon 2021 model yılı olarak 363.982 TL fiyata sahip. Honda City'nin giriş seviyesinde de yaklaşık 20 bin TL artış olmuş. Honda City'nin üst paketi olan Executive ise 377 bin TL civarından 396.100 TL seviyesine kadar çıkmış.

    Ülkemize dönen Honda modellerinden biri olan Accord'un başlangıç seviyesi 2022 model yılıyla birlikte 824.000 TL seviyesine çıkmış. 2021 model Honda Accord ise 784.675 TL liste fiyatına sahip. Yani yeni model yılı Honda Accord'a yaklaşık 40 bin TL zam getirmiş. 2022 model Honda Accord'un Executive+ donanımı ise 856.100 TL liste fiyatına sahip.

    2022 model Honda Civic fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 522.675 TL 543.600 TL
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 572.875 TL 595.800 TL
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 614.775 TL 639.400 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 567.400 TL 595.800 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 613.900 TL 644.600 TL

    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 model Honda Accord fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 784.675 TL 824.000 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 815.275 TL 856.100 TL

    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 model Honda City fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 363.982 TL 382.200 TL
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive 377.204 TL 396.100 TL

    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    2022 model Honda Jazz fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive 530.275 TL 556.800 TL
    1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Crosstar Executive 545.275 TL 572.600 TL

    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 model Honda CR-V fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model) 2022 Mart (2022 model)
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 729.975 TL 781.100 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 800.475 TL 856.600 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 862.075 TL 922.500 TL
    2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid 1.361.165 TL 1.456.500 TL

    Honda 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2021 model Honda HR-V fiyat listesi
    Versiyon 2022 Mart (2021 model)
    1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Advance 650.000 TL 
    1.5L e:HEV Hybrid Otomatik Style 685.000 TL
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 11 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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