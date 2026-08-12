HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'ye Geliyor: Ön sipariş kampanyası açıklandı

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Tam Boyutta Gör Huawei’in yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Huawei Pura 90s serisi Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki hafta satışa sunulacak Huawei Pura 90s Pro ve Huawei Pura 90s Pro Max modellerinin ön sipariş kampanyaları açıklandı. Fiyatı henüz bilinmiyor.

Huawei Watch Fit 4 Pro hediye

HUAWEI, Pura 90s Serisi için satış öncesi dönemde çeşitli kampanyalar sunuyor. 12-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında ön abonelik oluşturan ve 19 Ağustos'ta satış başladıktan sonra kampanya şartlarına uygun satın alım yapan kullanıcılar, HUAWEI WATCH FIT 4 Pro kazanma fırsatından yararlanabilecek.

Ayrıca 19-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında HUAWEI Online Mağaza üzerinden yapılacak satın alımlarda 99 TL ön ödeme karşılığında indirim fırsatı sunulacak.

Pura 90s Pro: 10.900 TL indirim

Pura 90s Pro Max: 19.900 TL indirim

Lansman döneminde telefonların kutu içeriğinde HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de bulunacak. Bunlara ek olarak satın alımdan sonra yorum paylaşan müşteriler sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 20.000 HUAWEI Puan, yani 200 TL değerinde puan kazanıyor. HUAWEI Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max'in satış ve teslimatları 19 Ağustos 2026'da başlayacak.

Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri 4 hf. önce eklendi

Huawei Pura 90s neler sunuyor?

Pura 90s serisinde şirketin yeni nesil Kirin 9030S yonga seti kullanılıyor ve bu yonga seti sayesinde 5G desteği geliyor. Ayrıca ilk kez eSIM desteği de sunuluyor.

Sserinin tepe modeli olan Huawei Pura 90s Pro Max, sektördeki ilk 200 MP RYYB telefoto kamera sensörü ile geliyor. Kamera ayrıca CIPA 7.0 OIS sabitleme mekanizmasına ve yonga seviyesinde gerçek zamanlı RAW görüntü işleme yeteneğine sahip. HUAWEI, bu teknolojilerin özellikle yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha net ve stabil fotoğraflar çekilmesini sağladığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre Pura 90s Pro Max, 20x yakınlaştırma seviyesinde dahi görüntü kalitesini ve stabiliteyi korumaya odaklanıyor.

Ana kamerada kullanılan 16EV Ultra Lighting HDR ve LOFIC teknolojileri ise ters ışık ve gün batımı gibi yüksek kontrastlı sahnelerde aydınlık ve karanlık bölgeler arasındaki detayların korunmasına yardımcı oluyor. True-to-Colour Camera 2.0, farklı ışık koşullarında daha doğal renkler ve cilt tonları sunmayı hedeflerken, AI Composition 3.0 çekim sırasında kadraj ve açı konusunda akıllı öneriler sunuyor.

Pura 90s Pro Max'in ekranında Kunlun Cam teknolojisi kullanılıyor. HUAWEI'nin verdiği bilgilere göre bu teknoloji, doğrudan güneş ışığı altında oluşan yansımaları yüzde 70'e kadar azaltabiliyor. Bu sayede özellikle açık havada telefon ekranını görüntülemek ve içerikleri takip etmek daha rahat hale geliyor.

Serinin diğer modeli Pura 90s Pro da kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Telefonda 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamera bulunuyor. 5 cm minimum odak mesafesine sahip kamera, yakın çekimlerde daha fazla detay yakalamaya olanak tanıyor. Pura 90s Pro'da ayrıca ikinci nesil Kunlun Cam ekran koruması kullanılıyor.

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HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'ye Geliyor: Ön sipariş kampanyası

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