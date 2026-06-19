Huawei, İstanbul'a yeni nesil deneyim mağazası açıyor!

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, Türkiye’deki yatırımlarına yenisini ekliyor. 2020 yılında online mağazasını açan ve internet üzerinden satışa başlayan Huawei şimdi de müşterilerine yeni nesil fiziksel mağazasıyla ulaşıyor. Huawei’in Türkiye’deki yeni mağazası 4 Temmuz’da İstanbul’da açılacak. Mağazanın adresi henüz açıklanmadı.

Huawei’in fiziksel mağazası sayesinde müşteriler en yeni Huawei ürünlerini deneyerek yerinde satın alabilecek. Huawei, mağazanın “yeni nesil fiziksel mağaza” konseptinde olacağını duyurdu. Şirket yaklaşık 5 yıl önce İstanbul ve İzmir'de "Huawei Deneyim Mağazası" adında mağaza açmıştı. Yeni mağaza ise bunlardan farklı olarak deneyim ve yeni teknolojiler odaklı olacak.

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Mağazada akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve ses ürünleri sergilenecek. Huawei’nin yeni mağazası, yalnızca ürün satışının yapıldığı bir nokta olmanın ötesinde, ziyaretçilerin markanın akıllı yaşam ekosistemini deneyimleyebileceği interaktif bir teknoloji merkezi olarak konumlandırılıyor.

Türkiye’de satılmayan yeni ürünler de mağazada yerini alacak

Müşterileri son teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen Huawei, Çin’de satılan ancak Türkiye’de satılmayan ürünleri de ziyaretçilerin deneyimine sunulacak. Bunlar arasında dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate XT, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar Huawei MateBook Fold ve lüks tasarım odaklı akıllı saat Huawei Watch Ultimate Design yer alıyor.

Açılışa özel indirimler olacak

Önümüzdeki hafta Huawei fiziksel mağazasının konumu ve açılışa özel kampanyalar duyurulacak. Mağaza, 4 Temmuz’da açılışa özel indirimlerle birlikte kapılarını ziyaretçilere açacak.

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