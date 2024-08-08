Huawei’in üçe katlanabilir telefonu neredeyse bir bilgisayar gücünde olacak

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Huawei, bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir cihazıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirket, katlanabilir teknoloji konusunda çeşitli patentler almış ve bu teknolojiyi daha da ileriye taşımak için yoğun bir çaba gösteriyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir patent, iki menteşeye sahip ve dışa doğru katlanan esnek ekranlı bir telefon tasarımını gözler önüne sermişti.

Yeni telefon sınırlı sayıda üretilecek

Bu yenilikçi cihazla ilgili son gelişme, ekranın dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmesi oldu. Katlanabilir ekranın, defalarca katlanmasına rağmen sadece 28 mikrometrelik (μm) bir kıvrım derinliği geliştirdiği belirtiliyor. Bu test, ekranın tekrar tekrar katlanmasının ardından oluşan kırışıklıkların derinliğini ve görünürlüğünü değerlendiriyor. Katlanabilir ekranlarda, ekranın bütünlüğünü korumak ve belirgin bir kırışıklık oluşumunu engellemek, en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

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Huawei'nin bu yeni üç katlanabilir telefonu, tabletlerin ve kitap tarzı katlanabilir cihazların yerini alabilecek bir potansiyele sahip. HarmonyOS NEXT işletim sistemi ve yeni nesil Kirin işlemci ile desteklenen bu cihazın, PC seviyesindeki birçok uygulamayı çalıştırabileceği ve şirketin ürün ekosistemini daha da güçlendireceği düşünülüyor. Bu yeni telefonun, tabletlerin sunduğu geniş ekran deneyimini katlanabilir bir formda sunarak kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum, cihazın daha çok şirketin teknolojik gücünü sergilemek için piyasaya sürüleceği, geniş bir kullanıcı kitlesi hedeflenmediği anlamına geliyor. Ayrıca, telefonun Kirin 9 serisi bir işlemciyle güçlendirileceği ve yapay zeka alanında şirketin en son yeniliklerini sunacağı bildiriliyor. Bu iddialara göre, cihazın seri üretimi bu yılın son çeyreğinde başlayacak.

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Huawei üçe katlanabilir telefonunu geliştirmeye devam ediyor