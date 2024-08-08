Huawei’in üçe katlanabilir telefonu neredeyse bir bilgisayar gücünde olacak

Huawei, bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir cihazıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirket, katlanabilir teknoloji konusunda çeşitli patentler almış ve bu teknolojiyi daha da ileriye taşımak için yoğun bir çaba gösteriyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir patent, iki menteşeye sahip ve dışa doğru katlanan esnek ekranlı bir telefon tasarımını gözler önüne sermişti.
Yeni telefon sınırlı sayıda üretilecek
Bu yenilikçi cihazla ilgili son gelişme, ekranın dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmesi oldu. Katlanabilir ekranın, defalarca katlanmasına rağmen sadece 28 mikrometrelik (μm) bir kıvrım derinliği geliştirdiği belirtiliyor. Bu test, ekranın tekrar tekrar katlanmasının ardından oluşan kırışıklıkların derinliğini ve görünürlüğünü değerlendiriyor. Katlanabilir ekranlarda, ekranın bütünlüğünü korumak ve belirgin bir kırışıklık oluşumunu engellemek, en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.
Huawei'nin bu yeni üç katlanabilir telefonu, tabletlerin ve kitap tarzı katlanabilir cihazların yerini alabilecek bir potansiyele sahip. HarmonyOS NEXT işletim sistemi ve yeni nesil Kirin işlemci ile desteklenen bu cihazın, PC seviyesindeki birçok uygulamayı çalıştırabileceği ve şirketin ürün ekosistemini daha da güçlendireceği düşünülüyor. Bu yeni telefonun, tabletlerin sunduğu geniş ekran deneyimini katlanabilir bir formda sunarak kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.
Bununla birlikte, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum, cihazın daha çok şirketin teknolojik gücünü sergilemek için piyasaya sürüleceği, geniş bir kullanıcı kitlesi hedeflenmediği anlamına geliyor. Ayrıca, telefonun Kirin 9 serisi bir işlemciyle güçlendirileceği ve yapay zeka alanında şirketin en son yeniliklerini sunacağı bildiriliyor. Bu iddialara göre, cihazın seri üretimi bu yılın son çeyreğinde başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.