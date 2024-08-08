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    Anlık Bildirim

    Huawei’in üçe katlanabilir telefonu neredeyse bir bilgisayar gücünde olacak

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı günden güne gelişmeye devam ederken, Huawei tarafından geliştirilen üçe katlanabilir telefon sektördeki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

    Huawei üçe katlanabilir telefonunu geliştirmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Huawei, bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir cihazıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirket, katlanabilir teknoloji konusunda çeşitli patentler almış ve bu teknolojiyi daha da ileriye taşımak için yoğun bir çaba gösteriyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir patent, iki menteşeye sahip ve dışa doğru katlanan esnek ekranlı bir telefon tasarımını gözler önüne sermişti.

    Yeni telefon sınırlı sayıda üretilecek

    Bu yenilikçi cihazla ilgili son gelişme, ekranın dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmesi oldu. Katlanabilir ekranın, defalarca katlanmasına rağmen sadece 28 mikrometrelik (μm) bir kıvrım derinliği geliştirdiği belirtiliyor. Bu test, ekranın tekrar tekrar katlanmasının ardından oluşan kırışıklıkların derinliğini ve görünürlüğünü değerlendiriyor. Katlanabilir ekranlarda, ekranın bütünlüğünü korumak ve belirgin bir kırışıklık oluşumunu engellemek, en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

    Huawei'nin bu yeni üç katlanabilir telefonu, tabletlerin ve kitap tarzı katlanabilir cihazların yerini alabilecek bir potansiyele sahip. HarmonyOS NEXT işletim sistemi ve yeni nesil Kirin işlemci ile desteklenen bu cihazın, PC seviyesindeki birçok uygulamayı çalıştırabileceği ve şirketin ürün ekosistemini daha da güçlendireceği düşünülüyor. Bu yeni telefonun, tabletlerin sunduğu geniş ekran deneyimini katlanabilir bir formda sunarak kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

    Bununla birlikte, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum, cihazın daha çok şirketin teknolojik gücünü sergilemek için piyasaya sürüleceği, geniş bir kullanıcı kitlesi hedeflenmediği anlamına geliyor. Ayrıca, telefonun Kirin 9 serisi bir işlemciyle güçlendirileceği ve yapay zeka alanında şirketin en son yeniliklerini sunacağı bildiriliyor. Bu iddialara göre, cihazın seri üretimi bu yılın son çeyreğinde başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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