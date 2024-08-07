Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme’nin güçlü orta segment modelinin detayları belli oldu

    Çinli teknoloji şirketi Realme, genelde fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla biliniyor. İşte şirketin yeni cihazı da, orta segment için güçlü ve önemli bir alternatif olacak.

    Realme’nin güçlü orta segment modelinin detayları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Son dönemde dikkatleri üzerine çeken Realme, 13 Pro ve 13 Pro+ modellerinin ardından yeni bir cihazını daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin yakında Realme 13 Plus 5G isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor.

    Realme 13 Plus 5G modelinin özellikleri de netleşiyor

    TENAA’nın verilerine göre, Realme 13 Plus 5G modeli, 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel netlikte görüntüleme deneyimi sunacak. Cihazın kalbinde, henüz adı açıklanmayan ancak 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak.

    Bellek seçenekleri açısından oldukça zengin bir yelpaze sunan Realme 13 Plus 5G, 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi geniş alternatifler sunulacak. Üstelik, cihazda microSD kart desteği de yer alacak ve böylece depolama kapasitesi daha da artırılabilecek.

    Telefonun enerji ihtiyacını, 4,880 mAh değerinde bir batarya karşılayacak. Bu bataryanın tipik kapasitesinin 5,000 mAh seviyesinde olması bekleniyor ve 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebilecek. Fotoğraf çekimlerinde ise, ön yüzde 16 megapiksel bir kamera yer alırken, arka yüzde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera bulunacak.

    Güvenlik açısından, cihazın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ile donatılacağı belirtiliyor. Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Realme 13 Plus 5G, Realme UI 5 kullanıcı arayüzü ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın boyutları 161.7 x 74.7 x 7.6 mm olarak listelenmiş ve ağırlığının yaklaşık 185 gram olacağı öngörülüyor.

    Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Realme 13 Plus 5G'nin güçlü bir orta segment cihaz olarak karşımıza çıkacağı söylenebilir. Özellikle geniş RAM ve depolama seçenekleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Cihazın resmi tanıtım tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız