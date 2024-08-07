Realme’nin güçlü orta segment modelinin detayları belli oldu

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Son dönemde dikkatleri üzerine çeken Realme, 13 Pro ve 13 Pro+ modellerinin ardından yeni bir cihazını daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin yakında Realme 13 Plus 5G isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor.

Realme 13 Plus 5G modelinin özellikleri de netleşiyor

TENAA’nın verilerine göre, Realme 13 Plus 5G modeli, 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel netlikte görüntüleme deneyimi sunacak. Cihazın kalbinde, henüz adı açıklanmayan ancak 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak.

Bellek seçenekleri açısından oldukça zengin bir yelpaze sunan Realme 13 Plus 5G, 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi geniş alternatifler sunulacak. Üstelik, cihazda microSD kart desteği de yer alacak ve böylece depolama kapasitesi daha da artırılabilecek.

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Telefonun enerji ihtiyacını, 4,880 mAh değerinde bir batarya karşılayacak. Bu bataryanın tipik kapasitesinin 5,000 mAh seviyesinde olması bekleniyor ve 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebilecek. Fotoğraf çekimlerinde ise, ön yüzde 16 megapiksel bir kamera yer alırken, arka yüzde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera bulunacak.

Güvenlik açısından, cihazın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ile donatılacağı belirtiliyor. Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Realme 13 Plus 5G, Realme UI 5 kullanıcı arayüzü ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın boyutları 161.7 x 74.7 x 7.6 mm olarak listelenmiş ve ağırlığının yaklaşık 185 gram olacağı öngörülüyor.

Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Realme 13 Plus 5G'nin güçlü bir orta segment cihaz olarak karşımıza çıkacağı söylenebilir. Özellikle geniş RAM ve depolama seçenekleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Cihazın resmi tanıtım tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Realme’nin güçlü orta segment modelinin detayları belli oldu