Realme’nin güçlü orta segment modelinin detayları belli oldu

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken Realme, 13 Pro ve 13 Pro+ modellerinin ardından yeni bir cihazını daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin yakında Realme 13 Plus 5G isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor.
Realme 13 Plus 5G modelinin özellikleri de netleşiyor
TENAA’nın verilerine göre, Realme 13 Plus 5G modeli, 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel netlikte görüntüleme deneyimi sunacak. Cihazın kalbinde, henüz adı açıklanmayan ancak 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak.
Bellek seçenekleri açısından oldukça zengin bir yelpaze sunan Realme 13 Plus 5G, 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi geniş alternatifler sunulacak. Üstelik, cihazda microSD kart desteği de yer alacak ve böylece depolama kapasitesi daha da artırılabilecek.
Telefonun enerji ihtiyacını, 4,880 mAh değerinde bir batarya karşılayacak. Bu bataryanın tipik kapasitesinin 5,000 mAh seviyesinde olması bekleniyor ve 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebilecek. Fotoğraf çekimlerinde ise, ön yüzde 16 megapiksel bir kamera yer alırken, arka yüzde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera bulunacak.
Güvenlik açısından, cihazın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ile donatılacağı belirtiliyor. Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Realme 13 Plus 5G, Realme UI 5 kullanıcı arayüzü ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın boyutları 161.7 x 74.7 x 7.6 mm olarak listelenmiş ve ağırlığının yaklaşık 185 gram olacağı öngörülüyor.
Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Realme 13 Plus 5G'nin güçlü bir orta segment cihaz olarak karşımıza çıkacağı söylenebilir. Özellikle geniş RAM ve depolama seçenekleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Cihazın resmi tanıtım tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.