Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat

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Dikdörtgen formundaki gövdesiyle dikkat çeken Huawei Watch Fit duyuruldu. Huawei'nin yeni akıllı saati kavisli ekranı, dikdörtgen kasası ve renkli kordonlarıyla genç işi olsun diyenlere hitap ediyor.

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Huawei Watch Fit özellikleri

Huawei Watch Fit, üstünde 2.5D kavisli cam bulunan 1.64 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kuruluyor. 280 x 456 piksel çözünürlük sunan bu ekran, inç başına 326 ppi değerine sahip ve kasanın %70'ini oluşturuyor. Ayrıca ekranın "her zaman açık" modunu desteklediğini de belirtelim.

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Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda

Gri, siyah ve altın renklerindeki metal gövde üzerine inşa edilen saat, 46 x 30 x 10,7 mm ebatlarında ve 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip.

Saatin sağlık özelliklerine gelecek olursak; 12 çeşit animasyonlu ve 44 çeşit standart egzersiz hareketleri gösterebilen Huawei Watch Fit; koşu, yüzme ve bisiklet gibi 11 bilindik spor modu başta olmak üzere toplamda 96 egzersiz modunu destekliyor.

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Dahili GPS alıcısıyla gelen saatte optik kalp atış hızı sensörü, kapasitif sensör, ortam ışığı sensörü, jiroskop ve ivmeölçer bulunuyor. Yapay zeka destekli kalp atış hızı algoritması ile donatılan bu sensörler sayesinde 24 saat kalp atış hızı izleme, SpO2 kan oksijen satürasyon ölçümü, adet döngüsü takibi, uyku ve stres takibi işlevleri gerçekleştirilebiliyor.

Saat ayrıca çağrı yanıtlama, bildirim görüntüleme, müzik çalar kontrolü, fotoğraf çekme ve el feneri gibi bir akıllı saatten beklenen tüm özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

10 güne kadar pil ömrü sunan Huawei Watch Fit, Android 5 ve iOS 9 üzeri işletim sistemi yüklü akıllı telefonlarla çalışabiliyor. Saatin fiyatı ise 110$ olarak açıklandı.

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