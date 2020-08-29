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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş

    Daha önce ön gösterimi yapılan ve tasarım detayları paylaşılan Galaxy Z Fold 2, yaşanan son sızıntıyla birlikte tüm özellikleri ve fiyatıyla karşımızda.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş
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    Ağustos ayının başlarında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran Samsung, bu etkinlikte yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'nin de ön gösterimini yapmıştı.

    Telefonun yalnızca ekran ve tasarım detaylarını paylaşan Güney Koreli teknoloji devi, fiyat ve teknik özellik kısmını ise 1 Eylül'deki ikinci etkinliğe saklamıştı. Ancak yaşanan son sızıntılarla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da ortaya çıkmış durumda. 

    Ayrıca Bkz. "LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi"

    Eksikler giderilmiş

    Bilindiği üzere mevcut Galaxy Fold modeli içe doğru katlanabilen bir formda olduğu için dışında 4.6 inç büyüklüğünde, içinde ise 7.3 inç büyüklüğünde olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyordu. Telefonun dışındaki ekran, günümüz ihtiyaçları için küçük ve dar bir yapıda olduğundan ötürü eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Ancak Galaxy Z Fold 2'yle işler değişiyor.

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    Galaxy Fold'da olduğu gibi kitap benzeri bir katlama mekanizmasıyla gelen Galaxy Z Fold 2, iç ve dış olmak üzere iki ekrana sahip. Dışarıdaki ekran 6.2 inç büyüklüğündeyken, içerdeki ekran ise 7.7 inç büyüklüğünde. Yarım katlandığında Galaxy Z Flip'teki gibi ikinci ekran olarak kullanabilen iç ekran, aynı anda üç uygulamayı birden gösterebiliyor.

    Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş
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    Her iki ekran da köşeden köşeye ekran konseptine uygun tasarlanırken, öz çekim kamerası için birer delik bulunduruyor. Bu delik dışarıdaki ekranın orta kısımda yer alırken, içerdeki ekranda ise sağ üst taraf konumlanmış. 

    Merak edilen diğer bir konuysa ekranın üzerindeki koruyucu tabaka oluyor. Samsung daha önce düzenlediği etkinlikte, tıpkı Galaxy Z Flip'te olduğu gibi Galaxy Z Fold 2'deki ekranın da ultra ince cam ile koruma altına aldığını açıklamıştı. 

    Galaxy Z Fold 2 ile birlikte menteşe sistemi de yenilendi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte çok daha dayanıklı bir forma kavuşan yeni menteşe sistemi, içerisinde biriken toz ve artıkların ekrana zarar vermesini engellemek adına, elastik liflerden oluşan bir süpürme mekanizmasına da ev sahipliği yapıyor. 

    Galaxy Z Fold 2 özellikleri

    • İç ekran: 7.6 inç, 2208 x 1768 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı 
    • Dış ekran: 6.2 inç, 2260 x 816 piksel çözünürlük, 60Hz tazeleme hızı 
    • Boyut ve ağırlık: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm ~ 279 g
    • İşlemci: Snapdragon 865+
    • RAM: 12 GB LPDDR5
    • Depolama kapasitesi: 256 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 12MP (f/2.4) telefoto kamera
    • Ön kamera: 10MP (f/2.2)
    • Batarya: 4500 mAh (25W kablolu, 11W kablosuz şarj desteği)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ One UI 2.5
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, eSIM, 4G LTE, 5G
    • Diğer özellikler: Yüz tanıma, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos destekli stereo AKG hoparlör, ters kablosuz şarj
    • Renk seçenekleri: Mistik bronz ve mistik siyah

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Daha önce yanlışlıkla Samsung'un İngiltere'deki sayfasında ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 2, 1799 sterlin (2400$) fiyat etiketiyle kendini göstermişti. 1 Eylül'de duyurulacak olan telefonun, 18 Eylül'den itibaren mağazalardaki yerini alması bekleniyor.



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    tolgatelli (Tolga Telli) 7 sa. en beğenilen
    Telefonu alıp incelemeden , "bu sefer olmuş" demek ne kadar doğru bir yaklaşım acaba? Sadece sayılara bakarak mı inceleme yapacağız artık ?
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 4 sa. yeni yorumcu
    İyi hoş da çok pahalı.
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    pbmax (toecamber toecamber) 5 sa.
    Nerdeyse yarim kilo telefon.. hay masallah
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    sis651 5 sa.
    O kocaman kamera çıkıntısını buna da koymuşlar. Masa üstünde tıkır tıkır etmeden duramayan telefonlar üretiyor Samsung bu sene. :D
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 7 sa.
    Birinci nesili 4-5 liraya alırız artık. Teşekkürler Samsung. Telefonu çıkardılar, menteşe sorunu çözülene kadar yenisini de çıkardılar.
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    deathscythe (Barış Bozkurt) 7 sa.
    İç ekranın üstüne değiştirlebilir bir koruyucu tabaka ki bu gerekirse makul bir fiyat ile serviste değişebilecek bir ürün de olabilir yada regeneratif bir katman koymaları lazım kendini onaran yoksa millet arasına microfiber bez atarak taşır anca :D
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    tolgatelli (Tolga Telli) 7 sa. en beğenilen
    Telefonu alıp incelemeden , "bu sefer olmuş" demek ne kadar doğru bir yaklaşım acaba? Sadece sayılara bakarak mı inceleme yapacağız artık ?
    Yanıtla +8
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    Bloodin 7 sa.
    Ama iç ekran tırnakla dahi çizilebiliyor, o kadar para verdikten sonra normal kullanımda bile bir süre sonra ekran mahvolabiliyor. Katlanabilir telefonlar ya çok iyi bir şekilde gelişip dayanıklı hale gelecekler. Ya da kavisli televizyonlar gibi yok olacaklar.
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    Ussuz (mehmet ) 7 sa.
    Rengi güzelmiş
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