Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş

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Ağustos ayının başlarında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran Samsung, bu etkinlikte yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'nin de ön gösterimini yapmıştı.

Telefonun yalnızca ekran ve tasarım detaylarını paylaşan Güney Koreli teknoloji devi, fiyat ve teknik özellik kısmını ise 1 Eylül'deki ikinci etkinliğe saklamıştı. Ancak yaşanan son sızıntılarla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da ortaya çıkmış durumda.

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Eksikler giderilmiş

Bilindiği üzere mevcut Galaxy Fold modeli içe doğru katlanabilen bir formda olduğu için dışında 4.6 inç büyüklüğünde, içinde ise 7.3 inç büyüklüğünde olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyordu. Telefonun dışındaki ekran, günümüz ihtiyaçları için küçük ve dar bir yapıda olduğundan ötürü eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Ancak Galaxy Z Fold 2'yle işler değişiyor.

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Galaxy Fold'da olduğu gibi kitap benzeri bir katlama mekanizmasıyla gelen Galaxy Z Fold 2, iç ve dış olmak üzere iki ekrana sahip. Dışarıdaki ekran 6.2 inç büyüklüğündeyken, içerdeki ekran ise 7.7 inç büyüklüğünde. Yarım katlandığında Galaxy Z Flip'teki gibi ikinci ekran olarak kullanabilen iç ekran, aynı anda üç uygulamayı birden gösterebiliyor.

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Her iki ekran da köşeden köşeye ekran konseptine uygun tasarlanırken, öz çekim kamerası için birer delik bulunduruyor. Bu delik dışarıdaki ekranın orta kısımda yer alırken, içerdeki ekranda ise sağ üst taraf konumlanmış.

Merak edilen diğer bir konuysa ekranın üzerindeki koruyucu tabaka oluyor. Samsung daha önce düzenlediği etkinlikte, tıpkı Galaxy Z Flip'te olduğu gibi Galaxy Z Fold 2'deki ekranın da ultra ince cam ile koruma altına aldığını açıklamıştı.

Galaxy Z Fold 2 ile birlikte menteşe sistemi de yenilendi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte çok daha dayanıklı bir forma kavuşan yeni menteşe sistemi, içerisinde biriken toz ve artıkların ekrana zarar vermesini engellemek adına, elastik liflerden oluşan bir süpürme mekanizmasına da ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Z Fold 2 özellikleri

İç ekran: 7.6 inç, 2208 x 1768 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı

7.6 inç, 2208 x 1768 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı Dış ekran: 6.2 inç, 2260 x 816 piksel çözünürlük, 60Hz tazeleme hızı

6.2 inç, 2260 x 816 piksel çözünürlük, 60Hz tazeleme hızı Boyut ve ağırlık: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm ~ 279 g

159,2 x 128,2 x 6,9 mm ~ 279 g İşlemci: Snapdragon 865+

Snapdragon 865+ RAM: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Depolama kapasitesi: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Arka kamera: 12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 12MP (f/2.4) telefoto kamera

12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 12MP (f/2.4) telefoto kamera Ön kamera: 10MP (f/2.2)

10MP (f/2.2) Batarya: 4500 mAh (25W kablolu, 11W kablosuz şarj desteği)

4500 mAh (25W kablolu, 11W kablosuz şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10 ~ One UI 2.5

Android 10 ~ One UI 2.5 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, eSIM, 4G LTE, 5G

USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, eSIM, 4G LTE, 5G Diğer özellikler: Yüz tanıma, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos destekli stereo AKG hoparlör, ters kablosuz şarj

Yüz tanıma, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos destekli stereo AKG hoparlör, ters kablosuz şarj Renk seçenekleri: Mistik bronz ve mistik siyah

Fiyatı ne kadar olacak?

Daha önce yanlışlıkla Samsung'un İngiltere'deki sayfasında ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 2, 1799 sterlin (2400$) fiyat etiketiyle kendini göstermişti. 1 Eylül'de duyurulacak olan telefonun, 18 Eylül'den itibaren mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

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