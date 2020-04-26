5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi

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Ülkemiz güvenlik güçlerinin 5.56 mm piyade tüfeği ihtiyaçları kapsamında üretim yapan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın teslim ettiği tüfeklerde 65 bin rakamının geçildiği duyuruldu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimat kapsamında yaptığı açıklamada "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek." Derken koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken dahi çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Peki üç şirketin geliştirdiği MPT-55, KCR-556, SAR 223 tipi tüfeklerin özellikleri neler? Gelin bunlara kısaca göz atalım.

MPT-55

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MKEK tarafından büyük abisi MPT-76’dan edilen tecrübelerle geliştirilen MPT-55 uzun ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tipte üretiliyor. MPT-55K meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. MPT-55, 3 kilo 300 gram ağırlığa sahipken MPT-55K, 3 kilo. Etkili menzili 400 m olan tüfek, dakikada 850 atım kapasitesine sahip.

KCR-556

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Kalekalıp’ın geliştirdiği KCR-556, üç farklı namlu modeli ile üretiliyor. Tüfeğin uzun versiyonunda 368 mm, kısa versiyonunda 280 mm ve yakın muharebe için geliştirilen versiyonunda ise 190 mm namlu bulunuyor. Modüler yapıda olan tüfek, her iki elle kullanıma uygun. 400m etkili menzile sahip tüfek dakikada 750 ile 950 arasında mermi atabiliyor. Seyyar dipçikli uzunluğu 810 mm olan tüfek, 3.2 kg ağırlığında.

SAR 223

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Sarsılmaz üretimi SAR 223 ise zorlu ortamlarda hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih edilin bir silah. SAR 223’ün C/T/P olmak üzere 3 tipi bulunuyor. Dakikada 700 ila 900 atım yapabilen tüfeğin namlu uzunlukları 270mm ile 370mm arasında değişiyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-tufek-teslimati-65-bini-gecti/1818904

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