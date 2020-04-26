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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 5.56mm piyade tüfeği ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında 65 binden fazla tüfeğin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi
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    Ülkemiz güvenlik güçlerinin 5.56 mm piyade tüfeği ihtiyaçları kapsamında üretim yapan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın teslim ettiği tüfeklerde 65 bin rakamının geçildiği duyuruldu.

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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimat kapsamında yaptığı açıklamada "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek." Derken koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken dahi çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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    Peki üç şirketin geliştirdiği MPT-55, KCR-556, SAR 223 tipi tüfeklerin özellikleri neler? Gelin bunlara kısaca göz atalım.

    MPT-55

    5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi
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    MKEK tarafından büyük abisi MPT-76’dan edilen tecrübelerle geliştirilen MPT-55 uzun ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tipte üretiliyor. MPT-55K meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. MPT-55, 3 kilo 300 gram ağırlığa sahipken MPT-55K, 3 kilo. Etkili menzili 400 m olan tüfek, dakikada 850 atım kapasitesine sahip.

    KCR-556

    5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi
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    Kalekalıp’ın geliştirdiği KCR-556, üç farklı namlu modeli ile üretiliyor. Tüfeğin uzun versiyonunda 368 mm, kısa versiyonunda 280 mm ve yakın muharebe için geliştirilen versiyonunda ise 190 mm namlu bulunuyor. Modüler yapıda olan tüfek, her iki elle kullanıma uygun. 400m etkili menzile sahip tüfek dakikada 750 ile 950 arasında mermi atabiliyor. Seyyar dipçikli uzunluğu 810 mm olan tüfek, 3.2 kg ağırlığında.

    SAR 223

    5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi
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    Sarsılmaz üretimi SAR 223 ise zorlu ortamlarda hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih edilin bir silah. SAR 223’ün C/T/P olmak üzere 3 tipi bulunuyor. Dakikada 700 ila 900 atım yapabilen tüfeğin namlu uzunlukları 270mm ile 370mm arasında değişiyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-tufek-teslimati-65-bini-gecti/1818904 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler (halit özdemir) 1 dk.
    Kim ne derse desin devlet destek verince neler oluyor memlekette. Yıllarca muhalefetin aşık olduğu ülkelerin verdiği g3lerle pkk li itlerle savasiyorduk. Şimdi o itler mağaralardan cikamayip orda çürüyor.

    Tabi yeterli değildir savunma sanayisi ile sağlıkta gelinen nokta gibi eğitimde de aynı şekilde ilerlemeniz lazım.
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    Source (Barış ) 3 dk.
    Ve bu tüfek tüm nato testlerini geçen nadir tüfeklerden biri, Teknofest'te incelenmiştim efsane bir tüfek helal olsun.
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    mokoko_TR 6 dk. yeni yorumcu
    anıtkabirin bayrak ipini ithal eden ülkeden nereye geldik ...
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