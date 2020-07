Humble Bundle, Warhammer Bundle 2020 paketini yayınlandı

Humble Bundle, Popüler Warhammer evreni oyunlarının bulunduğu “Warhammer Bundle 2020” paketini satışa çıkardı. Birçok klasik oyuna sahip olabileceğimiz paketin en ucuz seçeneğinde; Warhammer 40K: Dawn of War ve Warhammer: End Times – Vermintide gibi yapımlar var.

Arada sırada kaliteli oyunların bulunduğu paketleri çok cüzi fiyatlara satan Humble Bundle, bu kez de oyuncuları sevindirecek bir paketle karşımıza çıktı. Her zevke hitap eden oyunların bulunduğu pakette en dikkat çeken yapım, sanırız RTS klasikleri arasında yer alan Warhammer 40K: Dawn of War serisi. Üç seviyede gelen paketin en ucuz seviyesi için en az 5 TL ödenmesi gerekiyor. 1. Seviyede Warhammer 40K: Kill Team, Warhammer 40: Dawn of War, Warhammer 40K: Legacy of Dorn – Herald of Oblivion ve Warhammer: End Times – Vermintide bulunuyor. Bu dört oyunun Steam fiyatı 98 TL. Dolaysıyla ilk seviye paket iyi bir tercihmiş gibi duruyor.

İkinci seviye pakette ise Warhammer 40k: Dawn of War 2, Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40K: Sanctus Reach ve Warhammer 40K: Deathwatch Enhanced Edition isimli yapımlar var. Bu paket için ise en az 48,69 TL ödemeniz gerek. Bu paket ise Steam’de 174 TL.

90 TL ödeyerek erişebileceğimiz üçüncü seviye oyunlar ise Warhammer 40: Space Marine Collection, Warhammer 40K: Dawn of War 3 ve Blood Bowl 2 Legendary Edition. Bu paketteki oyunların toplam Steam değeri ise 328 TL.

Humble Bundle paketlerindeki her üst seviye, bir alt seviyedeki oyunları da içerdiği için 3. seviye paket için 90 TL’yi gözden çıkaranların 600 TL değerinde bir kataloğa sahip olacağını hatırlatalım. Bedava yapımların, etrafımızı sardığı bu günlerde 90 TL’lik bir meblağ bizlere ne kadar cazip gelir bilinmez ancak Humble Bundle’ın elde ettiği gelirlerin bir kısmını hayır kurumlarına ulaştırdığını belirtelim. İyi oyunlar.

