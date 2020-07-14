Işın izleme destekli Watch Dogs:Legion, RTX 2080 Ti’a resmen nal toplattı

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Ubisoft’un 12 Temmuz tarihinde düzenlediği Forward adlı etkinlikte, Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion da tanıtıldı. Görsel kaliteyi üst seviyelere taşımak için NVIDIA’nın Turing mimarisi ile tanıttığı ışın izleme desteğine de sahip yapım, bizlere gerçek anlamda bir açık dünya oyununun söz konusu teknoloji aktif hale gelince nasıl bir performans alabileceğimizle ilgili bir fikir de verdi.

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Ünlü YouTube kanalı Digital Foundry’nin (DF) yüklediği videoda görme fırsatı elde ettiğimiz ve ışın izleme destekli yansıma efektlerinin aktif edildiği oyun, ne yazık ki RTX kart sahiplerini üzecek bir performans sergiliyor. Sitenin erken sürümünü deneme fırsatı bulduğu yapım, tüm ayarlar ultra grafik kalitesi ve ışın izleme destekli yansıma efektleri açık halde RTX 2080 Ti kartla 1080p çözünürlükte 30fps’de çalışmış. Ortalama 12 bin TL’ye satılan kart, oyunu maalesef 1080p 60fps’de sabit bir şekilde oynatamamış.

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Henüz optimize edilmediği anlaşılan ve NVIDIA’nın yapay zekâ destekli DLSS teknolojisinin de aktif edilmediği oyunun tam sürümde bir miktar daha performanslı çalışacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Ancak konuya ilgi duyan takipçilerin de tahmin edebileceği gibi oyunun çıkış yapmasıyla birlikte videoda izlediğimiz halinden çok çok daha performanslı çalışacağını beklemek herhalde pek mümkün olmayacak.

DF’nin yaptığı inceleme, yeni nesil ışın izleme destekli oyunlarda Turing mimarili kartların geleceği ile ilgili kesin olmasa bile bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

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Watch Dogs:Legion’ın Ampere mimarili RTX 3000 serisi ya da AMD’nin Big Navi kartlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte ne şekilde performans göstereceği, herhalde yakın dönemde grafik kartları dünyasının merak edilen konularından biri olacak.

29 Ekim 2020’de piyasaya sürülecek Watch Dogs:Legion’ın önümüzdeki üç aylık süreçte yeterli düzeyde optimize edileceğini umuyoruz. Diğer gelecek nesil oyunlarda da benzer durumlar söz konusu olursa Turing mimarili kart sahipleri için ışın izleme heyecanı kısa sürebilir.

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