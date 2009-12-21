Hynix endüstride ilk defa 40nm GDDR5 yongası hazırladı, 7GHz uzak değil

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Yarıiletken pazarının güçlü isimlerinden biri olan ünlü DRAM üreticisi Hynix, endüstride ilk defa 40nm üretim teknolojisiyle 2Gb GDDR5 yongası geliştirdiğini duyurdu. Yaklaşık bir yıldır 7GHz'de çalışan GDDR5 bellek yongaları üzerinde çalıştığı konuşulan, hatta AMD-ATi'nin bu yongaları üst seviye grafik kartlarında kullanacağı iddia edilen Hynix, bu konuda şimdiye kadar sessizliğini bozmuş olmasa da duyurusu yapılan yeni yonga ile 7GHz bellek hızı artık uzak bir seçenek değil. Ekran kartları ve oyun konsolları için hazırlanan yeni yonganın 1.35v geriliminde çalıştığı ve 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan benzer çözümlere göre %20 oranında daha az güç tükettiği açıklandı. 7GHz (7000MHz) seviyesine çıkabildiği ve 32-bit I/O ile geldiği belirtilen yonganın üretimine yeni yılın 2. yarısında geçilmesi bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 7GHz görme potansiyeline sahip olan yeni DRAM yongasını ilk olarak AMD-ATi'nin yeni nesil grafik işlemci mimarisine yer vereceği Radeon HD 6000 serisinde kullanılması şu an için yapılabilecek en güçlü tahmin olarak değerlendiriliyor.