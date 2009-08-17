Hyundai 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli monitörünü duyurdu

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Maliyet odaklı monitör çözümleriyle tanınan Hyundai, LCD monitör gamını Full HD destekli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın X226W kod adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni LCD monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 20,000:1 belirlenen monitör TCO 03 derecelendirmesiyle geliyor.

Full HD desteğine rağmen sadece D-Sub ara birimini destekleyen yeni monitörde ayrıca her biri 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöer de bulunuyor. Tek renk seçeneği (Siyah) ve üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitör, Avrupa'da 130 Avro civarı bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.