Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hyundai 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Maliyet odaklı monitör çözümleriyle tanınan Hyundai, LCD monitör gamını Full HD destekli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın X226W kod adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni LCD monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 20,000:1 belirlenen monitör TCO 03 derecelendirmesiyle geliyor.

Full HD desteğine rağmen sadece D-Sub ara birimini destekleyen yeni monitörde ayrıca her biri 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöer de bulunuyor. Tek renk seçeneği (Siyah) ve üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitör, Avrupa'da 130 Avro civarı bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunus569 10 yıl
markaya bak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurdaPunklarVar 10 yıl
kesinlikle lg w2261vp tercih edilmeli bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonmezfikret 10 yıl
maliye dvi ya extra vergi koyunca bizim gibi 3. dünya ülkelerine baya gelir boyle ürünler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 10 yıl
VGA OK+
HDMI olmasada olur,
iyide kardeşim DVI da yoksa,ne ot yemeye
bunu ürettin!!!
3.Dünya ülkelerine ve çok eski nesil
PC kullananlara,hesapta "LCD" Monitör
üretmişler!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 10 yıl
Piyasada bir tek elle tutulur ürünü olmayan firmanın monitöründen ne olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fantomasds 10 yıl
Monitöre bir dvi yuvası eklemek bu kadar mı zahmetli.
d-sub--DVI--HDMI--Display port
Daha dvi girişine geçemediler yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K58 10 yıl
D-Sub ve Full HD ilginç olmuş gerçekten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Yalnızca boyutuna balarak monitör alanları hedefleyen bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erkin07 10 yıl
Sadece D-Sub ile yetinmek yerine dijital bir çıkış sağlasalar ve maliyeti kadar fiyat arttırsalar çok daha alınası bir monitör olurdu bence. Maliyeti düşüreceğiz diye çok arada kalan bir monitör yapmışlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim