Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai 24-inç boyutundaki Full HD LCD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hyundai 24-inç boyutundaki Full HD LCD monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Hyundai monitör gamını çoklu ortam uygulamaları için geliştirdiği yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın Avrupa'da satışa sunmaya hazırlandığı W243D kod adlı 24-inç boyutundaki yeni model, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 2ms tepki süresine sahip olan monitörde parlaklık seviyesi 300cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 10.000:1 olarak belirlenmiş.

Energy Star 5.0 standardıyla uyumlu olan ve normal kullanımda 45 Watt güç tükettiği açıklanan yeni monitör, çift tonlu Piyano Siyahı/Beyaz renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksekliği ayarlanabilen, pivot yeteneğine sahip olan ayrıca yatak/dikey olarak kullanılabilen monitörde her biri 3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI 1.3 ara birimlerine yer veriliyor.

Hyudai resmi satışına önümüzdeki hafta başlayacağı yeni monitörü için 399 Avro'luk fiyat açıklarken, ön-sipariş listelerinde yer alan fiyatlandırma ise 320 Avro civarında.

Hyundai 24-inç boyutundaki Full HD LCD monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayozi 10 yıl
çözünürlük zayıf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neo 10 yıl
hyundai hayatta almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 10 yıl
400€ Yani Türkiye'de 1000TL
23" fullhd alınır buna para verilmez bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snash55 10 yıl
daha ne özelliği olsun anlamıs değilim
full hd
tepkime süresi 2ms
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
bi de yandan görsek güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
virtuoz065 10 yıl
Çok para, çooooooooooooook para...... Herhangi bir üstün özelliği yok ki bunun o kadar para verilsin. Web tasarımcıları sadece ilgilenir bu monitörle diye düşünüyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
diğer modeller varken bunu almak için bir sebep göremiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The@Thing 10 yıl
tasarımı kötüymüş
ve de bu tipe bu para verilmez 320 avro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl LG'den LED Aydınlatmalı LCD W2486L video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim