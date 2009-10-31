Hyundai 24-inç boyutundaki Full HD LCD monitörünü duyurdu

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Hyundai monitör gamını çoklu ortam uygulamaları için geliştirdiği yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın Avrupa'da satışa sunmaya hazırlandığı W243D kod adlı 24-inç boyutundaki yeni model, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 2ms tepki süresine sahip olan monitörde parlaklık seviyesi 300cd/m2, dinamik karşıtlık oranı ise 10.000:1 olarak belirlenmiş.

Energy Star 5.0 standardıyla uyumlu olan ve normal kullanımda 45 Watt güç tükettiği açıklanan yeni monitör, çift tonlu Piyano Siyahı/Beyaz renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksekliği ayarlanabilen, pivot yeteneğine sahip olan ayrıca yatak/dikey olarak kullanılabilen monitörde her biri 3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI 1.3 ara birimlerine yer veriliyor.

Hyudai resmi satışına önümüzdeki hafta başlayacağı yeni monitörü için 399 Avro'luk fiyat açıklarken, ön-sipariş listelerinde yer alan fiyatlandırma ise 320 Avro civarında.

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