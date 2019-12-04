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    Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı

    Hyundai'nin Çin pazarında satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Lafesta EV, özellikle sportif sedanları seven genç tüketicileri hedefliyor. İşte Hyundai Lafesta EV'nin tüm özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı
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    Otomotiv dünyasının Los Angeles’taki büyük fuara odaklandığı şu günlerde Hyundai, Çin’de satışa sunacağı elektrikli aracı Lafesta EV’yi sessiz sedasız tanıttı.

    2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen Hyundai Lafesta EV, standart modelden oldukça farklı görünmesini sağlayan “Sensuous Sportiness” felsefesiyle tasarlanmış. Aracın ön yüzüne baktığımızda, diğer tüm elektrikli araçlarda olduğu gibi “ön ızgaranın eksikliği” hemen gözümüze çarpıyor. Bunun yerine ince farların altına kadar uzanan krom çıtayla süslenen alanda Hyundai logosunun altında bulunan şarj girişine de yer verilmiş.

    Bunun yanı sıra yeni sis farları, dikey hava girişleri ve ön tamponun genel tasarımı da içten yanmalı motorlu Lafesta ise tamamen elektrikli Lafesta modellerini ayıran detaylar arasında. İki model arasındaki farklılıklar arka bölümde de devam ediyor. Elektrikli Hyundai Lafesta’nın boydan boya uzanan ince LED stoplara ve tamamen farklı bir tampon tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Elektrikli modele özel tasarlanan 17 inç aerodinamik jantlar da temel farklar arasında.

    Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı

    Elektrikli Hyundai Lafesta’nın iç mekan tasarımı standart modelle neredeyse aynı. Multimedya tışlarıyla donatılan altı düz direksiyonun hemen arkasında 7 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 10.25 inçlik tablet görünümlü dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Kablosuz şarj ünitesinin de bulunduğu Lafesta EV’de, panoramik cam tavan ve yan camların açılıp-kapatılmadı dahil pek çok özelliği kontrol edebilen sesli komut sistemine de yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı"

    Tek şarjla 490 kilometre sürüş menzili

    Gelelim elektrikli Hyundai Lafesta’nın teknik özelliklerine. Ön aksa konumlandırılan 150 kW’lık (204PS) elektrik motorundan güç alan araçta 56.5 kWh’lık batarya paketi kullanılmış. Elektrikli otomobilin bu sayede tek şarjla 490 kilometre sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor. Fakat bu açıklamanın hangi ölçüm standardına göre yapıldığını bilmediğimiz için gerçek dünya koşullarında 400 kilometre civarında bir menzil sunacağını söyleyebiliriz. Batarya dolum süresi ise hızlı şarj istasyonunda 40 dk’da yüzde 80 dolum olarak açıklandı.

    Kör nokta uyarı sistemi, ileri çarpışma önleme yardımcısı, güvenli çıkış uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi güvenlik teknolojileriyle donatılan elektrikli Hyundai Lafesta’nın fiyatı henüz belli değil.



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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf. en beğenilen
    Enayilere bak o kadar araba yapmışlar menzil sadece 490km.Ulan bizim yerli otonun ortada prototipi yok, fabrikası yok 500km menzilimiz var.Hele bi prototip gösterilsin, fabrikaya ilk çivi vurulsun 600 olur.490'mış, pehh !
    Enayilere bak o kadar araba yapmışlar menzil sadece 490km.Ulan bizim yerli otonun ortada prototipi yok, fabrikası yok 500km menzilimiz var.Hele bi prototip gös...
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    Yanıtla +16
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    faniseyler 1 hf.
    Bence hem tipi hemde menzil olmuş. Fiyatı da makul fiyatlarda olursa satar bu araç.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye'de yaşadığımız için öncelikle fiyatını merak ettim!
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    IamTheOne76 1 hf.
    Bir kere de, Muammer Yıldız beyin elektrik üreten manyetik motorundan bahsedin. milletin yorumlarına bi bakın. Nedir Ne değil. Herkesin konu ilgili mutlaka yorumu olacaktır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Jantlar ve hatlar Civic kokpit i30 olmuş. Aracın genel hatları güzel ön tasarımda biraz daha çalışmaları gerekirdi. Önü dışında araç gayet güzel ve hoş olmuş
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    Mbiwa 1 hf.
    Yandan aynı civic jantlarda benziyor
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf. en beğenilen
    Enayilere bak o kadar araba yapmışlar menzil sadece 490km.Ulan bizim yerli otonun ortada prototipi yok, fabrikası yok 500km menzilimiz var.Hele bi prototip gösterilsin, fabrikaya ilk çivi vurulsun 600 olur.490'mış, pehh !
    Yanıtla +16
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    rCoder 1 hf.
    Tasarım hatları güzel sadece ön tasarım değişmeli, nerdeyse Golf kadar kötü :)
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    WB 1 hf.
    490km cok yetersiz, teknoloji gelisip 1000km menzile cikmadan elektrikli arac alinmaz, su donemde en mantiklisi hibrit modeller..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AL3lMA 1 hf. WB
    Şehirler arası hattınız var galiba ve hiç mola vermeden gidiyorsunuz varacağınız yere pil doldurmaya zamanınız yok!
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    Ussuz 1 hf.
    Tasarım kötü bir albenisi yok
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    Jowiyaga 1 hf.
    Tasarımı beğendim güzel olmuş. Sadece ön ızgara olmamasına alışamadım daha :)



    Uygun fiyatlı gelirse baya satar diye düşünüyorum.
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    gorkem2626 1 hf.
    Yandan bakınca yeni kasa civice çok benzemiyor mu?
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye'de yaşadığımız için öncelikle fiyatını merak ettim!
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