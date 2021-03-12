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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai modellerinde mart ayına özel sıfır faiz ve indirim fırsatı

    Kısa süre önce tanıttığı Bayon ile ürün gamını genişletmeye hazırlanan Hyundai, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine özel avantajlar sunuyor.
    12 Mart 2021, 15:00 (4 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai modellerinde mart ayına özel sıfır faiz ve indirim fırsatı

    Markalar mart ayı için yeni satış kampanyalarını duyururken bu konuda bir kampanya haberi de Hyundai'den geldi. Tüm modellerini kapsayacak şekilde yeni bir satış kampanyası hazırlayan Hyundai, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine çok özel avantajlar sunuyor.

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    Pratik kullanım özellikleri ve geniş iç mekanıyla Türk tüketicisi tarafından beğeniyle karşılanan yerli üretim i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. A segmentinin başarılı modeli i10, 50.000 TL 12 ay, B segmentinde estetik tasarım özelliklerine sahip i20 ise 12 ay 100.000 TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10.500 TL, i20’de ise 21.800 TL’ye varan indirim yapıyor.

    Hyundai modellerinde mart ayına özel sıfır faiz ve indirim fırsatı

    Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak tekrar satışa sunulan B-SUV segmentindeki iddialı model Kona ise 62.900 TL’ye varan indirim veya 80.000 TL 12 ay %0.99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. C-SUV segmentinde Türkiye’nin en beğenilen modellerinden olan Tucson’un N Line donanım seçeneğindeyse 100.000 TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68.500 TL’ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.

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    Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nda 31 Mart’a kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde, dileyen müşteriler evden çıkmadan da satın alma işlemlerini gerçekleştirerek araçlarını kapıda teslim alabilecekler.



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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kıngsmannnnn 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hundai araç satmak gibi bir derdi yok.
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    W willyyyyy 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "faizsiz kredi veriyoruz ama nakit alıma indirimli"
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    X xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mealen;



    Nakit alırsanız kredi faizinin yükü kadar indirim yaparız.



    0 faiz istiyorsanız, gelin verelim yerseniz.



    Yarı otomatiğe geçip secde ettiren İ10,

    2 havayastıklı full diye satılan i20,

    yeni kasası çıkmasına rağmen hala kasıla kasıla satılan Tucson

    ve %80'den itelemeye çalıştıkları Kona ile



    Koşun süper kampanya :)
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirimlerin hepsi tucson hariç, hep en boş paketlerde.
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