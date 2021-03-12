Hyundai modellerinde mart ayına özel sıfır faiz ve indirim fırsatı

Markalar mart ayı için yeni satış kampanyalarını duyururken bu konuda bir kampanya haberi de Hyundai'den geldi. Tüm modellerini kapsayacak şekilde yeni bir satış kampanyası hazırlayan Hyundai, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine çok özel avantajlar sunuyor.

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Pratik kullanım özellikleri ve geniş iç mekanıyla Türk tüketicisi tarafından beğeniyle karşılanan yerli üretim i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. A segmentinin başarılı modeli i10, 50.000 TL 12 ay, B segmentinde estetik tasarım özelliklerine sahip i20 ise 12 ay 100.000 TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10.500 TL, i20’de ise 21.800 TL’ye varan indirim yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak tekrar satışa sunulan B-SUV segmentindeki iddialı model Kona ise 62.900 TL’ye varan indirim veya 80.000 TL 12 ay %0.99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. C-SUV segmentinde Türkiye’nin en beğenilen modellerinden olan Tucson’un N Line donanım seçeneğindeyse 100.000 TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68.500 TL’ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.

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Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nda 31 Mart’a kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde, dileyen müşteriler evden çıkmadan da satın alma işlemlerini gerçekleştirerek araçlarını kapıda teslim alabilecekler.

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