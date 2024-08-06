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    Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları

    PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil nedir? Türkiye'de satılan kaç tane PHEV model var? Fiyatları neler? Bu bilgileri siz değerli okurlarımız için derledik.
    Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller, BYD'nin Türkiye yatırımı ve bu araçlara yönelik ÖTV güncellemesi sonrası akıllarda daha fazla yer etmeye başladı. Peki Türkiye'de kaç tane PHEV model var ve fiyatları neler? Sizler için derledik.

    Yazımıza bir not ile başlayalım. ÖTV düzenlemesi sonrası BYD Seal U DM-i modeli yüzde 80 ÖTV'den yüzde 30 ÖTV dilimine düştü ancak marka fiyat açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. O yüzden şu an için modelin fiyatı belirsiz.

    Not: Listedeki otomobillerin fiyatları markaların resmi internet sitelerindeki fiyat listelerinden alınmıştır. Bayilerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir.

    Türkiye'de satılan PHEV modeller🚗(Temmuz 2024)
    Model Motor Hacmi Elektrik menzili CO2 Emisyonu Fiyat
    Alfa Romeo Tonale 1332 cc 82 km (ş. içi) 33-26 g/km 3.570.000 TL
    BMW X1 xDrive30e 1.499 cc 71-85 km (ş. içi) 24-16 g/km 3.637.000 TL
    BYD Seal U DM-i 1.498 cc 113 km (ş. içi) 20,5 g/km -
    DFSK E5 1.498 cc 87 km (birleşik) 27,9 g/km 1.940.000 TL
    Discovery Sport 1.497 cc 46 km 35 g/km 4.646.936 TL
    DS 7 E-Tense 225 1.598 cc 75 km (ş. içi) 28 g/km 3.210.654 TL
    DS 7 E-Tense 4x4 300 1.598 cc 75-77 km (ş. içi) 27-31 g/km 3.862.944 TL
    DS 9 E-Tense 250 1.598 cc 80 km (ş. içi) 28 g/km 4.478.100 TL
    Jeep Compass 4xe 1.332 cc 50 km (birleşik) 44-46 g/km 3.412.250 TL
    Kia Sportage PHEV 1.6 litre 78 km (ş. içi) 25 g/km 2.780.000 TL
    Lexus NX 450h+ 2487 cc 64 km (birleşik) 20 g/km 6.315.000 TL
    Lexus RX 450h+ 2487 cc 69 km (birleşik) 26-24 g/km 7.845.000 TL
    MG E-HS 1.490 cc 52 km (birleşik) 43 g/km 2.129.000 TL
    Range Rover Evoque 1.498 cc 47 km 33 g/km 4.578.260 TL
    Range Rover Sport 2.997 cc 96 km 18 g/km 15.302.827 TL
    Volvo XC60 1.969 cc 81 km (ş. içi) 23 g/km 4.977.180 TL
    Volvo XC90 1.969 cc 71 km (ş. içi) 30 g/km 6.723.100 TL
    Volvo S90 1.969 cc 89 km (ş. içi) 17 g/km 5.513.530 TL

    PHEV nedir❓

    Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar, tıpkı tam hibritler gibi içten yanmalı motor, elektrik motoru ve bataryanın birleşiminden oluşur. Buradaki en büyük fark ise PHEV'lerdeki bataryanın rejeneratif frenlemenin yanı sıra şarj girişi üzerinden fişe takılarak şarj edilebilmesidir. PHEV modellerin bataryası genelde AC yani alternatif akımla şarj edilebilir ancak günümüzde 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip PHEV modeller de mevcut.

    PHEV araçların bataryası tam hibrit araçlardakine göre daha büyüktür. Bu araçlarda genelde 15-20 kWsa aralığında kapasiteye sahip bataryalar bulunur. Bu sayede karma kullanımda 80 km'ye, şehir içi kullanımda ise 120 km'ye varan saf elektrikli sürüş menzili sunabilirler. Bu da genel olarak günlük işe gidip gelme rutininizi sadece elektrikli sürüşle gerçekleştirebilmeniz anlamına gelmektedir.

    PHEV modellerin yakıt tüketimi ve emisyon değerleri farklı şekillerde ölçülür. Genel olarak değerlerin 1 lt/100 km ve 20 g/km şeklinde verildiğini görürüz. Bu ölçüm, aracın ağırlıklı olarak elektrik gücüyle çalıştığı durumlarda geçerlidir. Yapılan araştırmalar birçok PHEV sahibinin içten yanmalı motora güvenip bataryasını şarj etmediğini ortaya koymaktadır. Böyle bir kullanımda bu araçların hiçbir avantajının olmadığını söylemek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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