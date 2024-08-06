Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları

Yazımıza bir not ile başlayalım. ÖTV düzenlemesi sonrası BYD Seal U DM-i modeli yüzde 80 ÖTV'den yüzde 30 ÖTV dilimine düştü ancak marka fiyat açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. O yüzden şu an için modelin fiyatı belirsiz.
Not: Listedeki otomobillerin fiyatları markaların resmi internet sitelerindeki fiyat listelerinden alınmıştır. Bayilerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir.
|Model
|Motor Hacmi
|Elektrik menzili
|CO2 Emisyonu
|Fiyat
|Alfa Romeo Tonale
|1332 cc
|82 km (ş. içi)
|33-26 g/km
|3.570.000 TL
|BMW X1 xDrive30e
|1.499 cc
|71-85 km (ş. içi)
|24-16 g/km
|3.637.000 TL
|BYD Seal U DM-i
|1.498 cc
|113 km (ş. içi)
|20,5 g/km
|-
|DFSK E5
|1.498 cc
|87 km (birleşik)
|27,9 g/km
|1.940.000 TL
|Discovery Sport
|1.497 cc
|46 km
|35 g/km
|4.646.936 TL
|DS 7 E-Tense 225
|1.598 cc
|75 km (ş. içi)
|28 g/km
|3.210.654 TL
|DS 7 E-Tense 4x4 300
|1.598 cc
|75-77 km (ş. içi)
|27-31 g/km
|3.862.944 TL
|DS 9 E-Tense 250
|1.598 cc
|80 km (ş. içi)
|28 g/km
|4.478.100 TL
|Jeep Compass 4xe
|1.332 cc
|50 km (birleşik)
|44-46 g/km
|3.412.250 TL
|Kia Sportage PHEV
|1.6 litre
|78 km (ş. içi)
|25 g/km
|2.780.000 TL
|Lexus NX 450h+
|2487 cc
|64 km (birleşik)
|20 g/km
|6.315.000 TL
|Lexus RX 450h+
|2487 cc
|69 km (birleşik)
|26-24 g/km
|7.845.000 TL
|MG E-HS
|1.490 cc
|52 km (birleşik)
|43 g/km
|2.129.000 TL
|Range Rover Evoque
|1.498 cc
|47 km
|33 g/km
|4.578.260 TL
|Range Rover Sport
|2.997 cc
|96 km
|18 g/km
|15.302.827 TL
|Volvo XC60
|1.969 cc
|81 km (ş. içi)
|23 g/km
|4.977.180 TL
|Volvo XC90
|1.969 cc
|71 km (ş. içi)
|30 g/km
|6.723.100 TL
|Volvo S90
|1.969 cc
|89 km (ş. içi)
|17 g/km
|5.513.530 TL
PHEV nedir❓
PHEV araçların bataryası tam hibrit araçlardakine göre daha büyüktür. Bu araçlarda genelde 15-20 kWsa aralığında kapasiteye sahip bataryalar bulunur. Bu sayede karma kullanımda 80 km'ye, şehir içi kullanımda ise 120 km'ye varan saf elektrikli sürüş menzili sunabilirler. Bu da genel olarak günlük işe gidip gelme rutininizi sadece elektrikli sürüşle gerçekleştirebilmeniz anlamına gelmektedir.
PHEV modellerin yakıt tüketimi ve emisyon değerleri farklı şekillerde ölçülür. Genel olarak değerlerin 1 lt/100 km ve 20 g/km şeklinde verildiğini görürüz. Bu ölçüm, aracın ağırlıklı olarak elektrik gücüyle çalıştığı durumlarda geçerlidir. Yapılan araştırmalar birçok PHEV sahibinin içten yanmalı motora güvenip bataryasını şarj etmediğini ortaya koymaktadır. Böyle bir kullanımda bu araçların hiçbir avantajının olmadığını söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.