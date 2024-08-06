Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller, BYD'nin Türkiye yatırımı ve bu araçlara yönelik ÖTV güncellemesi sonrası akıllarda daha fazla yer etmeye başladı. Peki Türkiye'de kaç tane PHEV model var ve fiyatları neler? Sizler için derledik.

Yazımıza bir not ile başlayalım. ÖTV düzenlemesi sonrası BYD Seal U DM-i modeli yüzde 80 ÖTV'den yüzde 30 ÖTV dilimine düştü ancak marka fiyat açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. O yüzden şu an için modelin fiyatı belirsiz.

Not: Listedeki otomobillerin fiyatları markaların resmi internet sitelerindeki fiyat listelerinden alınmıştır. Bayilerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir.

Türkiye'de satılan PHEV modeller🚗(Temmuz 2024) Model Motor Hacmi Elektrik menzili CO2 Emisyonu Fiyat Alfa Romeo Tonale 1332 cc 82 km (ş. içi) 33-26 g/km 3.570.000 TL BMW X1 xDrive30e 1.499 cc 71-85 km (ş. içi) 24-16 g/km 3.637.000 TL BYD Seal U DM-i 1.498 cc 113 km (ş. içi) 20,5 g/km - DFSK E5 1.498 cc 87 km (birleşik) 27,9 g/km 1.940.000 TL Discovery Sport 1.497 cc 46 km 35 g/km 4.646.936 TL DS 7 E-Tense 225 1.598 cc 75 km (ş. içi) 28 g/km 3.210.654 TL DS 7 E-Tense 4x4 300 1.598 cc 75-77 km (ş. içi) 27-31 g/km 3.862.944 TL DS 9 E-Tense 250 1.598 cc 80 km (ş. içi) 28 g/km 4.478.100 TL Jeep Compass 4xe 1.332 cc 50 km (birleşik) 44-46 g/km 3.412.250 TL Kia Sportage PHEV 1.6 litre 78 km (ş. içi) 25 g/km 2.780.000 TL Lexus NX 450h+ 2487 cc 64 km (birleşik) 20 g/km 6.315.000 TL Lexus RX 450h+ 2487 cc 69 km (birleşik) 26-24 g/km 7.845.000 TL MG E-HS 1.490 cc 52 km (birleşik) 43 g/km 2.129.000 TL Range Rover Evoque 1.498 cc 47 km 33 g/km 4.578.260 TL Range Rover Sport 2.997 cc 96 km 18 g/km 15.302.827 TL Volvo XC60 1.969 cc 81 km (ş. içi) 23 g/km 4.977.180 TL Volvo XC90 1.969 cc 71 km (ş. içi) 30 g/km 6.723.100 TL Volvo S90 1.969 cc 89 km (ş. içi) 17 g/km 5.513.530 TL

PHEV nedir❓

Tam Boyutta Gör PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar, tıpkı tam hibritler gibi içten yanmalı motor, elektrik motoru ve bataryanın birleşiminden oluşur. Buradaki en büyük fark ise PHEV'lerdeki bataryanın rejeneratif frenlemenin yanı sıra şarj girişi üzerinden fişe takılarak şarj edilebilmesidir. PHEV modellerin bataryası genelde AC yani alternatif akımla şarj edilebilir ancak günümüzde 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip PHEV modeller de mevcut.

PHEV araçların bataryası tam hibrit araçlardakine göre daha büyüktür. Bu araçlarda genelde 15-20 kWsa aralığında kapasiteye sahip bataryalar bulunur. Bu sayede karma kullanımda 80 km'ye, şehir içi kullanımda ise 120 km'ye varan saf elektrikli sürüş menzili sunabilirler. Bu da genel olarak günlük işe gidip gelme rutininizi sadece elektrikli sürüşle gerçekleştirebilmeniz anlamına gelmektedir.

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PHEV modellerin yakıt tüketimi ve emisyon değerleri farklı şekillerde ölçülür. Genel olarak değerlerin 1 lt/100 km ve 20 g/km şeklinde verildiğini görürüz. Bu ölçüm, aracın ağırlıklı olarak elektrik gücüyle çalıştığı durumlarda geçerlidir. Yapılan araştırmalar birçok PHEV sahibinin içten yanmalı motora güvenip bataryasını şarj etmediğini ortaya koymaktadır. Böyle bir kullanımda bu araçların hiçbir avantajının olmadığını söylemek mümkün.

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Türkiye'de satılan PHEV modeller ve fiyatları