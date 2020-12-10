Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai Motor, SoftBank bünyesinde faaliyet gösteren Amerikalı robot üreticisi Boston Dynamics'i satın aldı.
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Koreli saygın bir basın kuruluşu olan The Korea Economic Daily tarafından servis edilen habere göre 921 milyon dolar (1 trilyon won) değerindeki anlaşma 10 Aralık'ta yani bugün tamamlanacak.
Boston Dynamics, Hyundai Motor'un yeni başkanı Chung Eui-sun liderliğindeki ilk satın alma hamlesi oldu. Yeni patron geçtiğimiz Ekim ayında göreve başlamıştı.
Boston Dynamics'in üçüncü sahibi olacak
Robotik, elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobiller ile birlikte önümüzdeki yıllarda Hyundai'nin en önemli önceliklerinden biri olacak. Şirket bu sektöre 2025 yılına kadar 1.4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Bu arada Hyundai Motor'un Boston Dynamics'in üçüncü sahibi olacağını hatırlatalım. Şirket 1992 yılında kuruldu. 2014'te arama devi Google tarafından satın alındı. Robot üreticisi 2017 yılında ise Japon holding SoftBank'a satıldı.
Kaynakça https://www.kedglobal.com/newsView/ked202012080011 https://www.engadget.com/softbank-boston-dynamics-hyundai-motors-sale-080541059.html https://www.slashgear.com/boston-dynamics-and-its-eerie-robots-are-being-acquired-by-hyundai-09650507/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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