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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı

    Hyundai Motor, ABD'li robotik firması Boston Dynamics'i SoftBank Group'tan 921 dolar karşılığında satın aldı. Otomotiv devi önümüzdeki yıllarda robot teknolojilerine büyük yatırım yapmayı planlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı
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    Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai Motor, SoftBank bünyesinde faaliyet gösteren Amerikalı robot üreticisi Boston Dynamics'i satın aldı.

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    Koreli saygın bir basın kuruluşu olan The Korea Economic Daily tarafından servis edilen habere göre 921 milyon dolar (1 trilyon won) değerindeki anlaşma 10 Aralık'ta yani bugün tamamlanacak.

    Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı
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    Boston Dynamics, Hyundai Motor'un yeni başkanı Chung Eui-sun liderliğindeki ilk satın alma hamlesi oldu. Yeni patron geçtiğimiz Ekim ayında göreve başlamıştı.

    Boston Dynamics'in üçüncü sahibi olacak

    Robotik, elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobiller ile birlikte önümüzdeki yıllarda Hyundai'nin en önemli önceliklerinden biri olacak. Şirket bu sektöre 2025 yılına kadar 1.4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

    Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı
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    Bu arada Hyundai Motor'un Boston Dynamics'in üçüncü sahibi olacağını hatırlatalım. Şirket 1992 yılında kuruldu. 2014'te arama devi Google tarafından satın alındı. Robot üreticisi 2017 yılında ise Japon holding SoftBank'a satıldı.



    Kaynakça https://www.kedglobal.com/newsView/ked202012080011 https://www.engadget.com/softbank-boston-dynamics-hyundai-motors-sale-080541059.html https://www.slashgear.com/boston-dynamics-and-its-eerie-robots-are-being-acquired-by-hyundai-09650507/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Murat.Ak
    Hyundai
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    darkaura 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Source
    boyle ne firsatlar kacti, ne buyuk teknoloji sirketleri komik paralara satildi. bizse parayi avmlere reel getirisi olmayan insaat projelerine, ne yaptigi henuz tam anlasilamamis diyanete gomduk. simdi gene biri cikar "bura musluman ulke, diyanetin butcesi niye dokunuyor" der. yani sonuc olarak gelisme ilerleme bir tercih meselesi, yaptigin secimlerin sonucu.
    boyle ne firsatlar kacti, ne buyuk teknoloji sirketleri komik paralara satildi. bizse parayi avmlere reel getirisi olmayan insaat projelerine, ne yaptigi henuz ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Illusive Man (Can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamamında savaşta yardım ettiğimiz ülkenin şirketine bak bir de bize bak
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    olan var olmayan var onu diyorum
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    nasirata (A G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Belki de Boston Dynamics'i satanlar Hyundai yöneticilerinden daha zekidir.
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    Illusive Man (Can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamamında savaşta yardım ettiğimiz ülkenin şirketine bak bir de bize bak
    Yanıtla +4
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu firmanın yayınladığı çoğu video CGİ öyle bir teknolojiyi bu paraya google satar mı içi dolu bir şirket olsa
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    veteriner69 1 hf. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Evladım o CGI zannettiğin robotları istersen satın alabiliyorsun. Bir bitmediniz. 75 bin doların varsa alabilirsin bir tane.
    1 Yanıt Yanıtla
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    vasocard 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu şekilde devam ederse Metro Turizm satın alacak ve sonrasında insan muavinleri kaldırarak taciz robotunu devreye sokacaklar
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honda çık aradan.
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    Source (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke biz alabilseydik :( Hyundai bana göre gelecek için çok güzel bir yatırım yaptı.
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Source
    boyle ne firsatlar kacti, ne buyuk teknoloji sirketleri komik paralara satildi. bizse parayi avmlere reel getirisi olmayan insaat projelerine, ne yaptigi henuz tam anlasilamamis diyanete gomduk. simdi gene biri cikar "bura musluman ulke, diyanetin butcesi niye dokunuyor" der. yani sonuc olarak gelisme ilerleme bir tercih meselesi, yaptigin secimlerin sonucu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    lazloo (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Source
    Bizim var ya zaten. Akın soft.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hyundai sadece otomotiv değil.iş makinalarında ve deniz ticaretinde çok geniş pazara sahip.oralara teknoloji kaydıracak heralde.
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bedavaya kapatmis adamlar.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz bir teknolojinin tek bir ülke tekelinde olmasındansa farklı ülkelere dağılması tehlikeli bir tekel oluşturmaması adına güzel bir gelişme.
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    2297 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Hyundai Motor, softbank ve
    7 etiket daha robotik ABD Boston Dynamics Otomobil otomotiv teknoloji Bilim ve Teknoloji
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