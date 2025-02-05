Otomotiv sektörü en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı

- Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 8 arttı
- Almanya yüzde 11 artışla yine en büyük pazar
- AB Ülkelerine ocak ayında yüzde 13 artış oldu
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 8 arttı
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 2,5 artış görülürken, önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 26, ABD’ye yüzde 23, Romanya’ya yüzde 50, İspanya’ya yüzde 42 artış yaşandı. Buna karşılık Hollanda’ya yüzde 12, Rusya’ya yüzde 55 ihracat düşüşü oldu.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Birleşik Krallık’a yüzde 38, Fransa’ya yüzde 42, İspanya’ya yüzde 81, Slovenya’ya yüzde 126, Belçika’ya yüzde 107 ihracat artışı görülürken, Almanya’ya ise yüzde 26 ve Hollanda’ya yüzde 63 düşüş kaydedildi.
Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya yüzde 144, Sırbistan’a yüzde 709, Almanya’ya yüzde 49 ve Polonya’ya yüzde 119 ihracat artışı yaşandı.
Almanya yüzde 11 artışla yine en büyük pazar
AB Ülkelerine ocak ayında yüzde 13 artış oldu
Ülke grubu bazında yüzde 71,4 pay ile en büyük pazar olan AB Ülkelerine ihracat, aynı dönemde yüzde 13 artışla 2 milyar 115 milyon dolar. Ocakta Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 21 ihracat artışı olurken, Afrika Ülkelerine yüzde 22, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 40, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 20 düşüş yaşandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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