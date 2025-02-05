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    Otomotiv sektörü en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı

    OİB verilerine göre Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar dolar oldu.     

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

    Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 8 arttı

    Otomotiv sektörü en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı Tam Boyutta Gör
    Sektörde en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisi ihracatı ocakta bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyar 257 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 23 artarak 951 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 12 azalarak 444 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 22 artarak 196 milyon dolar oldu. Çekiciler ihracatı ise yüzde 39 azaldı.

    Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 2,5 artış görülürken, önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 26, ABD’ye yüzde 23, Romanya’ya yüzde 50, İspanya’ya yüzde 42 artış yaşandı. Buna karşılık Hollanda’ya yüzde 12, Rusya’ya yüzde 55 ihracat düşüşü oldu.

    Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Birleşik Krallık’a yüzde 38, Fransa’ya yüzde 42, İspanya’ya yüzde 81, Slovenya’ya yüzde 126, Belçika’ya yüzde 107 ihracat artışı görülürken, Almanya’ya ise yüzde 26 ve Hollanda’ya yüzde 63 düşüş kaydedildi.

    Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya yüzde 144, Sırbistan’a yüzde 709, Almanya’ya yüzde 49 ve Polonya’ya yüzde 119 ihracat artışı yaşandı.

    Almanya yüzde 11 artışla yine en büyük pazar

    Otomotiv sektörü en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında sektör ihracatında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 11 artışla 462 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a ise yüzde 1 düşüş ile 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Fransa’ya ihracat yüzde 20 artışla 325 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 11, Fas’a yüzde 16, Rusya’ya yüzde 56 ihracat düşüşü, İspanya’ya ise yüzde 48, ABD’ye yüzde 30, Slovenya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 47 ve Yunanistan’a yüzde 81 ihracat artışı oldu.

    AB Ülkelerine ocak ayında yüzde 13 artış oldu

    Ülke grubu bazında yüzde 71,4 pay ile en büyük pazar olan AB Ülkelerine ihracat, aynı dönemde yüzde 13 artışla 2 milyar 115 milyon dolar. Ocakta Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 21 ihracat artışı olurken, Afrika Ülkelerine yüzde 22, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 40, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 20 düşüş yaşandı.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

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