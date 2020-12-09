Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor

Xiaomi, 34 inç kavisli monitörünün üretimini durdurdu ancak yeni bir kavisli model hazırlıyor. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı monitör 30 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonunda, yani Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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Cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor fakat 34 inçlik modelden daha düşük olması pek ihtimal dahilinde değil. Yeni monitörde AUO ekran kullanılacak. Büyük modelin üretimi Samsung panel tedariğindeki sıkıntı nedeniyle durdurulmuştu.
34 inçlik modelin Türkiye fiyatı
Xiaomi'nin 34 inçlik kavisli oyun monitörü kısa süre önce Türkiye'de tanıtıldı. Cihaz ülkemizde 4.499 TL fiyatla satılacak. AMD FreeSync teknolojisini destekleyen monitör mavi ışık filtresine sahip. Detaylı özelliklerine aşağıdaki liste aracılığıyla göz atabilirsiniz.
- 34" WQHD (3440x1440) yüksek çözünürlük
- 144Hz ultra-yüksek tazeleme oranı
- 21:9 ultra geniş ekran
- Etkileyici 1500R eğrilik
- 121% sRGB genşi renk aralığı
- AMD FreeSync Premium
https://www.gizmochina.com/2020/12/09/xiaomi-30inch-curved-monitor-launch-q1-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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