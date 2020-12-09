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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir kavisli monitör piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket tedarik sıkıntısı yaşamamak için bu modelde Samsung panel kullanmayacak.
    1 hf.
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    Monitör
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi, 34 inç kavisli monitörünün üretimini durdurdu ancak yeni bir kavisli model hazırlıyor. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı monitör 30 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonunda, yani Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor"

    Cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor fakat 34 inçlik modelden daha düşük olması pek ihtimal dahilinde değil. Yeni monitörde AUO ekran kullanılacak. Büyük modelin üretimi Samsung panel tedariğindeki sıkıntı nedeniyle durdurulmuştu.

    Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor
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    34 inçlik modelin Türkiye fiyatı

    Xiaomi'nin 34 inçlik kavisli oyun monitörü kısa süre önce Türkiye'de tanıtıldı. Cihaz ülkemizde 4.499 TL fiyatla satılacak. AMD FreeSync teknolojisini destekleyen monitör mavi ışık filtresine sahip. Detaylı özelliklerine aşağıdaki liste aracılığıyla göz atabilirsiniz.

    • 34" WQHD (3440x1440) yüksek çözünürlük
    • 144Hz ultra-yüksek tazeleme oranı
    • 21:9 ultra geniş ekran
    • Etkileyici 1500R eğrilik
    • 121% sRGB genşi renk aralığı
    • AMD FreeSync Premium


    https://www.gizmochina.com/2020/12/09/xiaomi-30inch-curved-monitor-launch-q1-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İkidir Xiaomi'nin monitör haberlerinde tepki süresinden bahsedilmiyor. Umarım kasıtlı yapmıyorsunuzdur.
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    XX58 (Resat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkacak model en azından HDR600 sertifikasına sahip olsun. Doğru düzgün 8bit bile olmayan panellerden sıkıldım. Bir çok kişi için 100hz mi 144hz mi olduğu fark etmez ama renk, parlaklık, kontrast değerleri iyi olan bir monitörü herkes almak ister. Bu oyuncu furyası bir son bulsa.
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Harika görünüyor :)
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