Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor

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WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma

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Steam'de The Game Awards indirimleri başladı; birçok oyunun demosu da erişime açıldı

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Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti

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Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı

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LG’nin şeffaf OLED panelleri, otomatik kayar kapılarda kullanılacak

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Stardew Valley benzeri oyun Harvest Town, iOS için yayınlandı

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Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi

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Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı

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Ultraviyole (UV) ışınlarının virüs ve bakteriler üzerine etkisi

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World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu

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League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu

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PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi

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İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu

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Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak

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Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı

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Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir

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RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]

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Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI

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Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek

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Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı

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GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor

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2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

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2020'de Google'da en çok yapılan aramalar

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AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor

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RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor

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Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor

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Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor

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Fuchsia OS herkesin katkısını bekliyor

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Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi

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Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor

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Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı

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Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtım videoları ortaya çıktı

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Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı

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Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

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ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor

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Pandemide her güne bir oyun, bir masal

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Xiaomi Mi Watch Lite yarın tanıtılabilir

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3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme"

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Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

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Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor

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Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit

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