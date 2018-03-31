İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yine dopdolu. Bu programda dünya düzdür diyerek kendini roketle gökyüzüne fırlatan da var, Tesla 4 aya kadar iflas edecek diye mektup yazan da.

Yayın akışı;



New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek

"Tesla 4 aya iflas edecek!"

Cyberpunk 2077'nin karakter geliştirme öğeleri teknolojik ve oldukça detaylı

CD Projekt RED'in başka bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı

Witcher serisinin satış rakamları açıklandı

450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu

Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi

Dragon Age 4'ü hemen beklemeyin

Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı

İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope

Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün

Star Wars'un açık dünya oyunu yapılacak

BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi

Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı

Street Fighter'ın dizisi geliyor

Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi neredeyse bitirdi

Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered duyuruldu

01:04 İBB Başkanı Uysal: "Metrobüs, kapasitesinin iki katı yolcu taşıyor" 05:13 New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek 09:09 "Tesla 4 aya iflas edecek!" 11:12 Cyberpunk 2077'nin karakter geliştirme öğeleri teknolojik ve oldukça detaylı 12:03 CD Projekt RED'in başka bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı 12:43 Witcher serisinin satış rakamları açıklandı 16:34 450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu 18:06 Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi 22:19 Dragon Age 4'ü hemen beklemeyin 24:20 Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı 27:24 İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope 29:47 Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün 32:18 Star Wars'un açık dünya oyunu yapılacak 34:00 BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 38:05 Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı 41:12 Street Fighter'ın dizisi geliyor 42:09 Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi neredeyse bitirdi 43:44 Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı 44:47 Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor 47:12 Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered duyuruldu