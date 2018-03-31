İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yine dopdolu. Bu programda dünya düzdür diyerek kendini roketle gökyüzüne fırlatan da var, Tesla 4 aya kadar iflas edecek diye mektup yazan da.
Yayın akışı;
01:04 İBB Başkanı Uysal: "Metrobüs, kapasitesinin iki katı yolcu taşıyor"
05:13 New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek
09:09 "Tesla 4 aya iflas edecek!"
11:12 Cyberpunk 2077'nin karakter geliştirme öğeleri teknolojik ve oldukça detaylı
12:03 CD Projekt RED'in başka bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı
12:43 Witcher serisinin satış rakamları açıklandı
16:34 450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu
18:06 Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi
22:19 Dragon Age 4'ü hemen beklemeyin
24:20 Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı
27:24 İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope
29:47 Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün
32:18 Star Wars'un açık dünya oyunu yapılacak
34:00 BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi
38:05 Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı
41:12 Street Fighter'ın dizisi geliyor
42:09 Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi neredeyse bitirdi
43:44 Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı
44:47 Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor
47:12 Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered duyuruldu
05:13 New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek
09:09 "Tesla 4 aya iflas edecek!"
11:12 Cyberpunk 2077'nin karakter geliştirme öğeleri teknolojik ve oldukça detaylı
12:03 CD Projekt RED'in başka bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı
12:43 Witcher serisinin satış rakamları açıklandı
16:34 450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu
18:06 Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi
22:19 Dragon Age 4'ü hemen beklemeyin
24:20 Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı
27:24 İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope
29:47 Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün
32:18 Star Wars'un açık dünya oyunu yapılacak
34:00 BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi
38:05 Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı
41:12 Street Fighter'ın dizisi geliyor
42:09 Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi neredeyse bitirdi
43:44 Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı
44:47 Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor
47:12 Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered duyuruldu
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