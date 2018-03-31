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İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7,2b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yine dopdolu. Bu programda dünya düzdür diyerek kendini roketle gökyüzüne fırlatan da var, Tesla 4 aya kadar iflas edecek diye mektup yazan da.
Yayın akışı;
01:04 İBB Başkanı Uysal: "Metrobüs, kapasitesinin iki katı yolcu taşıyor"
05:13 New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek
09:09 "Tesla 4 aya iflas edecek!"
11:12 Cyberpunk 2077'nin karakter geliştirme öğeleri teknolojik ve oldukça detaylı
12:03 CD Projekt RED'in başka bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı
12:43 Witcher serisinin satış rakamları açıklandı
16:34 450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu
18:06 Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi
22:19 Dragon Age 4'ü hemen beklemeyin
24:20 Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı
27:24 İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope
29:47 Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün
32:18 Star Wars'un açık dünya oyunu yapılacak
34:00 BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi
38:05 Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı
41:12 Street Fighter'ın dizisi geliyor
42:09 Naughty Dog, The Last of Us Part II'yi neredeyse bitirdi
43:44 Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı
44:47 Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor
47:12 Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered duyuruldu
 

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al-ozaria 1 yıl
Bu programın üstüne bu video iyi gider: Vatan Şaşmaz & Hayrettin İETT Metrobüs Reklamı>>
youtube.com/...
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ReflexAction 1 yıl
Koskoca donanm habersiniz sene olmuş 2018 artık şu videoları 4K çekin.
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Mr xXx 1 yıl ReflexAction
ReflexAction
Koskoca donanm habersiniz sene olmuş 2018 artık şu videoları 4K çekin.

Kimsenin mesut çeviği 4k izlemek isteyeceğini pek sanmıyorum
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gurguluk 1 yıl
seri şekilde x399 diyene kadar anam ağladı bi sonraki 2si1 e koyarsınız artık
vocaroo.com/...
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RaptorFX 1 yıl
K(A) olayı malum terör örgütü yüzünden. Araştırırsanız daha güzel cevaplar görürsünüz.
Ayrıca Star Wars u sevmeyen bir ben miyim diyordum...
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1BilimAdamı 1 yıl
Bende wikipedia olayına artık baya sinirlenmeye başladım. Wikipedia haksız ama neden hala uzlaşılmadı anlamıyorum.
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imhotep_of_grudge 1 yıl 1BilimAdamı
ne yaptıda haksız oldu? yolsuzlukları yazan kullanıcıları vermemiştir belki...
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Mr.Data 1 yıl 1BilimAdamı
Haklı veya haksız engellenmesi durumu daha kötü yapıyor biz zaten kendimizi biliyoruz ama yabancılar ülkemizin hakkında araştırma yapınca onların karşısına çıkacak asıl onların görmemesi gerekiyor
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afulkem 1 yıl
Lütfen
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WB 1 yıl
Daha onde inkar mi ediyordu, basliga bak..
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Abi madem dünya düz değil neden kutuplara gitmek yasak neden direk gidemiyoruz belli yerlerin izin vermesini bekliyoruz ki sen ben gibilere asla izin vermiyorlar.
Herşey altüst olacak özellikle coğrafya ve fizik
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imhotep_of_grudge 1 yıl Vatikanli Mumin
kutuplara gitmek yasak filan değil uydurmayın... [:\-]
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imhotep_of_grudge 1 yıl
düz dünyacılar çakma müslüman... şarlatanlar...
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kesbi 1 yıl imhotep_of_grudge
Tam tersi diye biliyorum.
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34sem 1 yıl
Cok guzel bolumdu. :)
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gamerasi 1 yıl
Bu program inişiyle çıkışıyla güzel. Sakın dokunmayın. Rtük'ü de....
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