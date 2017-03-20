IBM Blockchain, kurumsal müşterilere hizmete başlıyor

Bilişim teknolojisi devi olan ve binlerce patenti bulunan IBM, teknolojideki her yeniliğe ayak uydurarak hizmet yelpazesini sürekli genişletme konusunda da dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi. Şirket son olarak, geçtiğimiz yıl henüz üzerinde çalışma yapan şirket sayısı çok azken geliştirdiği blockchain sistemi IBM Blockchain’i test etmeye başlamış ve bu beta sürümünü kurumsal müşterilerin hizmetine sunmuştu. Şirket InterConnect 2017 etkinliğinde, IBM Blockchain’in artık tamamen hazır olduğunu ve ticari kullanıma sunulacağını duyurdu.

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre IBM Blockchain, Linux Vakfı çatısı altında geliştirilen açık kaynak kodlu blockchain platformu olan Hyperledger’in, 2016’nın başında oluşturulan Fabric kodları ile çalışacak ve bu platform sayesinde IBM Blockchain’i kullanan müşteriler saniyede 1000’in üzerinde işlem yapabilecek. IBM, sistemin neler yapabileceğini birkaç ay içinde Kanadalı altı bankanın sistemi kullanarak oluşturacağı dijital kimlik ağı üzerinden şu şekilde açıklıyor: Bankalar müşterileri ait bütün bilgileri ve müşterileriyle yapılan işlemleri IBM Blockchain üzerine kaydederek hem uzun dosya sürecinin önüne geçecek hem de müşterilerin ya da bankaların inkar ettiği bir işlem (blockchain üzerinde yapılan tüm değişiklikler de kayıt altında olduğu için) kolayca ispat edilebilecek.

Özellikle Bankalar Tarafından Kullanılması Bekleniyor

IBM’nin tahminine göre bu yıl sonuna kadar dev bankalar da dahil olmak üzere dünyadaki bütün bankaların yüzde 15’i blockchain sistemi üzerinden işlem yapmaya başlayacak. Menkul kıymetler hakkındaki işlemlerin ve uluslararası ödemelerin karmaşık ve maliyetli yapısını ortadan kaldırması beklenen IBM Blockchain sadece bankalar tarafından kullanılmıyor. Faaliyet gösterdiği alan arttıkça dosya ve işlem yükü de artan her sektörden şirket şimdiden işletmelerini bu alana kaydırmış durumda. IBM Blockchain’i henüz beta aşamasındayken kullanmaya başlayan dünyanın önde gelen mağazalar zinciri Wal-Mart ve geçtiğimiz haftalarda IBM ile anlaşan dev deniz taşımacılığı şirketi Maersk Line bunun önemli örneklerinden.

Tabi IBM, bu sistemi kullanmak isteyen her şirket için şirketlerin işlem hacmine ve kullanım sıklığına göre ücret talep ediyor ancak IBM’nin iddiasına göre IBM Blockchain tüm verilerin ortak bir platformda kayıt altında tutulmasının yanı sıra IBM Blockchain, kendisini kullanan şirketlerin ödedikleri ücreti kısa bir süre içinde kendilerine kazandırabilecek karlı bir sistem aynı zamanda.

http://www.reuters.com/article/us-ibm-blockchain-launch-idUSKBN16R07L