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NASA, Güneş Sistemi’ni araştırmak için 4 farklı ekip kurdu

NASA, Güneş Sistemi’ni araştırması için dört yeni ekiple anlaşma yaptı. Kuruluş, her biri farklı alanda çalışacak ekiplerin beş senelik araştırma giderlerini karşılayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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NASA, Güneş Sistemi’ni araştırmak için 4 farklı ekip kurdu
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Birçok bilim insanına sahip olmasına rağmen yeni ekiplerle çalışmaktan geri durmayan NASA, yeni bilim insanlarının çalışmalarına olanak sunmak adına kurduğu Solar System Exploration Research Virtual Institute’a (SSERVI) dört yeni ekip eklediğini duyurdu. Farklı kurumlarda görevli olan bilim insanlarıyla oluşturulan ekipler; Dünya yakınındaki asteroitleri, Ay’ı, Mars’ın uyduları olan Phobos ve Deimos’u inceleyecek, farklı araştırmalar yapacaklar.

SSERVI’a katılan ilk ekip Colorado Üniversitesi’nden. Bu ekibin robotik, kozmoloji, astrofizik ve helyofizik alanlarında çalışmalar yürütecek ve insanlı uzay programlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak.

İkinci ve üçüncü ekip astronotların uzay görevlerinde güvende olmalarını sağlamak adına çalışmalar yürütecek. İkinci ekip “Toolbox for Research and Exploration” (TREX) isimli bir projede çalışacak. Bu proje, ince taneli tozla kaplı olan gök cisimlerinin (Ay ve asteroitler gibi) incelenmesi sırasında farklı yöntemler ve araçlar kullanmasına olanak sunacak. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden olan üçüncü ekip ise radyasyonun insan yapımı kompozit maddeler üzerindeki etkilerini ve gerçek zamanlı dedektörlerin astronotların nasıl daha az radyasyona maruz kalmasını sağlayabileceğini araştıracak.

Dördüncü ve son ekip ESPRESSO (Exploration Science Pathfinder Research for Enhancing Solar System Observations) isimli bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Ekip proje kapsamında, robotlara ve astronotlara zarar verebilecek olayların araştırılması konusunda NASA’ya yardımcı olacak. NASA bu gibi olayları araştırarak hazırlıklı olmak istiyor.

NASA bu dört ekibi başvuru yapan 22 ekip arasından seçti ve yeni projelerle SSERVI’ın sorumlu olduğu proje sayısını 13’e yükseltmiş oldu. NASA’nın bu ekiplere her sene toplamda 3-5 milyon dolarlık bütçe ayıracağı biliniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/19/nasa-sservi-new-teams/ Yorum Yaz
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen

Hem cübbelinin dediği gibi fuzuli masraf hem de binali beyin dediği gibi; böyle şeylere fazla kafa yorarsanız sıyırırsınız..
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen

Hem cübbelinin dediği gibi fuzuli masraf hem de binali beyin dediği gibi; böyle şeylere fazla kafa yorarsanız sıyırırsınız..
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V4LKyR 2 yıl
Helyofizik (Heliophysics, Helios - Helius Latince Güneş demek) Güneş fiziği yani.
TREX (Toolbox for Research and Exploration) - Araştırma ve Geliştirme Kiti
ESPRESSO (Exploration Science Pathfinder Research for Enhancing Solar System Observations) - Güneş Sistemi Gözlemlerini Geliştirmek için Nissan Pathfinder Araştırması Kaşifi.
İngilizcem bitti. :(
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feylosoft 2 yıl
Ben trafikte sinyal verebilme şerefine nail olabilen bu yüce makama ulaşan vatandaşlarımız coğunluk olduğunda marsa gitmiş kadar sevineceğim. Daha sonra okuduğunu anlayabilme yeteneği ardından da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı anlayan kardeşlerimiz nüfusun %20'si olabildiğinde sıra marsa da gelecek. Önce sinyal sonra mars.
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Umut.Caliskan 2 yıl
biz hala evet hayır sağcı solcu ateist müslüman diye tartışıp duralım.İyi uykular türkiyem(!)
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sniper23 2 yıl Umut.Caliskan
Umut.Caliskan

biz hala evet hayır sağcı solcu ateist müslüman diye tartışıp duralım.İyi uykular türkiyem(!)

Dostum, siyaset dünyanın her yerinde aynı. İnan bana bu lafları ABD haber sitelerinin yorum kısmında da bulabilirsin.
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