IBM'in bulut gelirleri, şirkete yetmedi

International Business Machines Corporation (IBM), 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket art arda 20.kez bir önceki çeyreğe kıyasla gelirlerde düşüş yaşarken 2016'nın ilk çeyreğinden yüzde 12.9 daha az gelir elde etti. Şirketin bulut servisi satışından elde ettiği gelirler yüzde 33 artsa da sistem satışları ve diğer hizmetlerdeki gelir düşüşü şirketin net karının azalmasına neden oldu.





Hisse başına 2.48$ kazançla çeyreği 18.16 milyar dolarlık gelir elde eden IBM, geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 18.69 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Son 12 ay içinde bulut hizmeti ile toplamda 14.6 milyar dolarlık gelire ulaşan şirket bu gelirin 3.5 milyar dolarını 2017'nin ilk çeyreğinde bulut servisi sunduğu şirketlerin sayısını arttırarak kazandı. Şirketin net karı da gelirlere paralel olarak düşüş yaşadı ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde ulaşılan 2.01 milyar doların altına düşerek 1.75 milyar dolarda kaldı.





Yazılım Alanına Ağırlık Veriyor

Şirketin mali sonuçlardaki düşüşün asıl nedeni ise IBM'in yavaş yavaş donanımsal hizmetleri azaltarak yapay zeka, bulut servisi, blockchain gibi yazılımsal alana yönelik yaptığı yatırımlar olduğu belirtiliyor. Bunun ispatı olarak ise şirketin sistem satışlarının, ilk çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 16,8 azalarak 1,4 milyar dolar gelir getirirken; bilişsel çözüm gelirlerinin (Watson, yazılım ve işlem uygulamaları), bir önceki yıla göre% 2.1 artışla 4.1 milyar dolara ulaşması gösteriliyor.





http://www.nasdaq.com/article/ibm-falls-on-q1-earnings-beat-revenue-miss-cm775578