Huawei, 2024'ün ilk yarısında rekor kâr elde etti: Yaptırımlar engel değil

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, 2024 yılının ilk yarısında olağanüstü sonuçlara imza attı. Chinese Business Network tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirket 7,7 milyar dolarlık rekor bir kâr elde etti ve bu Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından uygulanan sert yaptırımlara rağmen gerçekleşti.

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Yaptırım öncesi dönemi bile geride bıraktı

Huawei'nin bu yılın ilk yarısında elde ettiği gelir 54.28 milyar dolar ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 daha fazla. Kâr ise yüzde 18,2 oranında arttı. Bu da Çinli teknoloji devinin tarihindeki en iyi sonuç. Rakamlar 2019 ve 2020'dekinden (yaptırımlar öncesi dönem) bile daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi sadece cihaz üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bulut hizmetleri, yapay zeka üzerinde çalışıyor, otonom elektrikli otomobiller için çözümler geliştiriyor ve iş danışmanlığı da sağlıyor.

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