Tam Boyutta Gör Bu hafta sadece Marvell Technology değil, büyük rakibi Broadcom da finansal sonuçlarını açıkladı. Her iki şirketin hisse senedi de yapay zeka (AI) patlamasından kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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7 milyar dolar iki büyük müşteriden gelecek

Marvell gibi Broadcom da yapay zeka sunucu sistemlerinde kullanılan ağ bileşenlerini tedarik ediyor. Ayrıca müşterilerinin yapay zeka sistemleri için özelleştirilmiş bilgi işlem hızlandırıcıları geliştirmelerine de yardımcı oluyorlar. Broadcom yönetimine göre, bu yıl 10 milyar dolarlık yapay zeka gelirinin yaklaşık 7 milyar doları, Broadcom'un hızlandırıcı geliştirme konusundaki katkısıyla iki en büyük müşterisinden gelecek.

Tam Boyutta Gör Broadcom, bu en büyük iki müşterisinin kim olduğunu açıklamadı, ancak analistler Google (Alphabet) ve Facebook (Meta) olduğuna inanıyorlar. Yazılım altyapı çözümleri Broadcom'un çekirdek gelirini %153 artırarak 4,57 milyar dolara çıkardı ve analistlerin beklentilerini aştı. Şirketin çeyrek geliri toplam 11,96 milyar dolar olurken, net gelir 5,25 milyar dolara ulaştı.

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Broadcom bu yıl yapay zekadan 10 milyar dolar kazanç hedefliyor