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    Anlık Bildirim

    Broadcom bu yıl yapay zekadan 10 milyar dolar kazanç hedefliyor

    Teknoloji üreticisi Broadcom, 2024 yılında yapay zeka (AI) ile ilgili ürün ve hizmetlerden 10 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.               
    Broadcom bu yıl yapay zekadan 10 milyar dolar kazanç hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sadece Marvell Technology değil, büyük rakibi Broadcom da finansal sonuçlarını açıkladı. Her iki şirketin hisse senedi de yapay zeka (AI) patlamasından kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

    7 milyar dolar iki büyük müşteriden gelecek

    Marvell gibi Broadcom da yapay zeka sunucu sistemlerinde kullanılan ağ bileşenlerini tedarik ediyor. Ayrıca müşterilerinin yapay zeka sistemleri için özelleştirilmiş bilgi işlem hızlandırıcıları geliştirmelerine de yardımcı oluyorlar. Broadcom yönetimine göre, bu yıl 10 milyar dolarlık yapay zeka gelirinin yaklaşık 7 milyar doları, Broadcom'un hızlandırıcı geliştirme konusundaki katkısıyla iki en büyük müşterisinden gelecek.

    Broadcom bu yıl yapay zekadan 10 milyar dolar kazanç hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Broadcom, bu en büyük iki müşterisinin kim olduğunu açıklamadı, ancak analistler Google (Alphabet) ve Facebook (Meta) olduğuna inanıyorlar. Yazılım altyapı çözümleri Broadcom'un çekirdek gelirini %153 artırarak 4,57 milyar dolara çıkardı ve analistlerin beklentilerini aştı. Şirketin çeyrek geliri toplam 11,96 milyar dolar olurken, net gelir 5,25 milyar dolara ulaştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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