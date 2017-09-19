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IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir

IBM’in geliştirdiği kuantum bilgisayar ile şu ana kadarki en büyük molekül modellenebildi. Uzmanlara göre bu sayede zamandan kaydadeğer tasarruf sağlanabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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IBM’in geliştirdiği IBM Q kuantum bilgisayarı kulllanılarak yapılan son deney kuantum bilgisayarların potansiyelini bir kere daha ortaya koydu. Yapılan çalışmada şu ana kadarki en büyük molekül modellendi ki bu çeşitli alanlardaki çalışmaların hız kazanması demek.

Kuantum bilgisayarlar sayesinde kompleks işlemler geleneksel bilgisayarlara kıyasla bir hayli kısa sürede tamamlanabiliyor. Bu da özellikle sağlık alanındaki araştırmaların daha çabuk tamamlanmasını olanaklı hale getirebilir. Son çalışma da bunun bir kanıtı zira Berilyum Hidrit (BeH2) molekülü IBM’in 7 qubit'lik çip içeren çözümü üzerinde modellenmesiyle normalde doğru molekülün bulunması için harcanan zaman önemli ölçüde kısalmış oldu.

Şimdiye kadarki en büyük molekül

Hali hazırda gerekli molekülün tespitinin ardından bu bileşiğin atomlarının elektronlarının birbirleriyle olan etkileşimini ve olası sorunları tespit etmek için meşakkatli bir araştırma yapılması gerekiyor. Buna karşın IBM Q ile yapılan deneyde elektronların etkileşimlerinin gözlemlenmesinin yanı sıra atomların doğru açılarda yerleşimi de simüle edilerek molekülün en verimli olduğu yapı bulunabildi.
IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir
 
Üstelik aktarılanlara göre bu teknikle günümüzde mobilitenin hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle çoğu kullanıcı için sorun haline gelen batarya konusunda da bizleri mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir.

Ek olarak şu an IBM 16 qubit’lik bir çipi barındıran kuantum bilgisayarını ücretsiz bir bulut hizmeti olarak kullanıma sunmuş durumda. Teorik olarak bu bilgisayarda daha olumlu sonuçlar elde edilebilir ancak kesin konuşmak için testlerin oraya da taşınması gerekli.

Son olarak anlaşılan o ki bu konuda ilerleyen günlerde hayatımızın her alanını etkileyecek gelişmelerin yaşanması oldukça muhtemel. Yeni çalışmanın yaygın kullanıma ne zaman geçeceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.engadget.com/2017/09/14/ibms-simulated-molecule-could-lead-to-drug-and-energy-advances/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firat_kilic 2 yıl
piramitin ölçüsü olarak da kübit kullanılıyor... bir bağ olur mu acb? analogdan - > dijitale... 10101010101 msg gönderildi tamam / alıcısı çözer.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
quantum bilgisayarları aslında olası veri üreticileridir.
tüm olası verileri ortaya çıkartırlar
bu işin 2. adımı doğru veriyi bulma süreci ki ;
şu an için bu konuda hiç bir firma
2. adımı tam doğru atamamıştır. !!!
çünkü bu quantum makineleri ortaya çok fazla veri çıkartmaktadırlar.
özetlersek yapay zeka analiz özelliği olan bir işletim sistemiyle bu makineler kullanılabilinir.
yoksa devamlı kare katı bulmaya çalışan bir hesap makinesinden öte elimizde hiç bir şey yok gibi !!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
quantum bilgisayarları aslında olası veri üreticileridir.
tüm olası verileri ortaya çıkartırlar
bu işin 2. adımı doğru veriyi bulma süreci ki ;
şu an için bu konuda hiç bir firma
2. adımı tam doğru atamamıştır. !!!
çünkü bu quantum makineleri ortaya çok fazla veri çıkartmaktadırlar.
özetlersek yapay zeka analiz özelliği olan bir işletim sistemiyle bu makineler kullanılabilinir.
yoksa devamlı kare katı bulmaya çalışan bir hesap makinesinden öte elimizde hiç bir şey yok gibi !!!

Bilmeden sallaman hoşuma gitmedi

Biraz daha araştırmanı tavsiye ederim.
2 Yanıt Yanıtla +2
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