IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir

IBM’in geliştirdiği IBM Q kuantum bilgisayarı kulllanılarak yapılan son deney kuantum bilgisayarların potansiyelini bir kere daha ortaya koydu. Yapılan çalışmada şu ana kadarki en büyük molekül modellendi ki bu çeşitli alanlardaki çalışmaların hız kazanması demek.

Şimdiye kadarki en büyük molekül

https://www.engadget.com/2017/09/14/ibms-simulated-molecule-could-lead-to-drug-and-energy-advances/

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Kuantum bilgisayarlar sayesinde kompleks işlemler geleneksel bilgisayarlara kıyasla bir haylitamamlanabiliyor. Bu da özelliklearaştırmaların daha çabuk tamamlanmasını olanaklı hale getirebilir. Son çalışma da bunun bir kanıtı ziramolekülüçözümü üzerinde modellenmesiyle normalde doğru molekülün bulunması içinönemli ölçüdeoldu.Hali hazırda gerekli molekülün tespitinin ardından bu bileşiğinbirbirleriyle olanve olası sorunları tespit etmek içinbir araştırma yapılması gerekiyor. Buna karşınile yapılan deneyde elektronların etkileşimlerinin gözlemlenmesinin yanı sıra atomlarınyerleşimi deedilerek molekülünolduğu yapı bulunabildi.Üstelik aktarılanlara göre bu teknikle günümüzde mobilitenin hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle çoğu kullanıcı için sorun haline gelen batarya konusunda da bizleri mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir.Ek olarak şu anbir çipi barındıran kuantum bilgisayarınıolarak kullanıma sunmuş durumda. Teorik olarak bu bilgisayarda daha olumlu sonuçlar elde edilebilir ancakkonuşmak için testlerin oraya da taşınması gerekli.Son olarak anlaşılan o ki bu konuda ilerleyen günlerdeetkileyecek gelişmelerin yaşanması oldukça muhtemel. Yeni çalışmanın yaygın kullanıma ne zaman geçeceği ise henüz bilinmiyor.