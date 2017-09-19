IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir

IBM’in geliştirdiği IBM Q kuantum bilgisayarı kulllanılarak yapılan son deney kuantum bilgisayarların potansiyelini bir kere daha ortaya koydu. Yapılan çalışmada şu ana kadarki en büyük molekül modellendi ki bu çeşitli alanlardaki çalışmaların hız kazanması demek.
Hali hazırda gerekli molekülün tespitinin ardından bu bileşiğin atomlarının elektronlarının birbirleriyle olan etkileşimini ve olası sorunları tespit etmek için meşakkatli bir araştırma yapılması gerekiyor. Buna karşın IBM Q ile yapılan deneyde elektronların etkileşimlerinin gözlemlenmesinin yanı sıra atomların doğru açılarda yerleşimi de simüle edilerek molekülün en verimli olduğu yapı bulunabildi.
Şimdiye kadarki en büyük molekül
Ek olarak şu an IBM 16 qubit’lik bir çipi barındıran kuantum bilgisayarını ücretsiz bir bulut hizmeti olarak kullanıma sunmuş durumda. Teorik olarak bu bilgisayarda daha olumlu sonuçlar elde edilebilir ancak kesin konuşmak için testlerin oraya da taşınması gerekli.
Son olarak anlaşılan o ki bu konuda ilerleyen günlerde hayatımızın her alanını etkileyecek gelişmelerin yaşanması oldukça muhtemel. Yeni çalışmanın yaygın kullanıma ne zaman geçeceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.engadget.com/2017/09/14/ibms-simulated-molecule-could-lead-to-drug-and-energy-advances/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tüm olası verileri ortaya çıkartırlar
bu işin 2. adımı doğru veriyi bulma süreci ki ;
şu an için bu konuda hiç bir firma
2. adımı tam doğru atamamıştır. !!!
çünkü bu quantum makineleri ortaya çok fazla veri çıkartmaktadırlar.
özetlersek yapay zeka analiz özelliği olan bir işletim sistemiyle bu makineler kullanılabilinir.
yoksa devamlı kare katı bulmaya çalışan bir hesap makinesinden öte elimizde hiç bir şey yok gibi !!!
Bilmeden sallaman hoşuma gitmedi
Biraz daha araştırmanı tavsiye ederim.