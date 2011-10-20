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ICS sürümü taşıyacak ilk tablet modeli ASUS Eee Pad Transformer olacak, ICS yüklü tabletler yıl bitmeden piyasaya çıkacak

7 yıl
2,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS yönetim kurulu başkanı Joonney Shih tarafından 4 çekirdekli Transformer Prime modelinin kısa olarak tanıtıldığı AllThingsD : AsiaD konferansında Shih tabletler ile ilgili önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Kısa süre önce tanıtımı yapılan Zenbook adlı ultra ince netbooklarına atıfta bulunan Shih, netbookların evrim geçirmeye başladığını ve Zenbook tarzı modellere doğru kaydığını belirtti. Zenbook firmanın MacBook Air modeli ile rekabetindeki en önemli koz olacak.

Firmanın tablet pazarında önemli bir başarı yakalayan modeli Eee Pad Transformer da yeni Transformer Prime modeli ile birlikte 2011 yılı itibariyle 2 milyon satış rakamını yakalamış olacak. 

Pocket-Lint sitesinin haberine göre de konferansın ayrı bir bölümünde ASUS yöneticileri Android'in Ice Cream Sandwich sürümüne ilk güncellenecek tabletin Eee Pad Transformer modeli olacağını doğruladı. 

ASUS'un Mayıs ayında tanıttığı ancak bugüne kadar hakkında fazla bilgi vermediği 4.3 inçlik 5MP kameraya sahip olan ve ek bir dock ile 10.1 inçlik tablete dönüşebilen akıllı telefon Padfone da Ice Cream Sandwich sürümü ile birlikte 2012 ilk çeyrekte piyasada olacak. Shih kesin bir fiyat ve tarih vermiyor. 

Daha önce Android 2.3 sürümü ile çıkacağı duyurulan modelin tablet dockuna oturtulduğunda çözünürlük olarak problem yaşadığı belirtiliyordu. Aslında Ice Cream Sandwich sürümü Padfone için biçilmiş kaftan oldu.

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