iCloud Denetim Masası'na Windows 8 desteği

Haber Editörü
Apple, Windows kullanıcılarının bilgisayarlarından iCloud hesaplarını kontrol etmelerine imkan veren iCloud Denetim Masası'nın 2.1 numaralı yeni sürümünü yayınladı.
Yayınlanan son sürüm ile iCloud Denetim Masası, Windows 8 desteğine kavuşurken; kararlılık ve performans iyileştirmeleri ile daha iyi bir performans sunuyor.
Apple'ın tüm iCloud Denetim Masası kullanıcıları için önerdiği güncellemeyi Apple Software Update ya da destek sayfası üzerinden yükleyebilirsiniz.
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