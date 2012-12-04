iCloud Denetim Masası'na Windows 8 desteği

Apple, Windows kullanıcılarının bilgisayarlarından iCloud hesaplarını kontrol etmelerine imkan veren iCloud Denetim Masası'nın 2.1 numaralı yeni sürümünü yayınladı.

Yayınlanan son sürüm ile iCloud Denetim Masası, Windows 8 desteğine kavuşurken; kararlılık ve performans iyileştirmeleri ile daha iyi bir performans sunuyor.

Apple'ın tüm iCloud Denetim Masası kullanıcıları için önerdiği güncellemeyi Apple Software Update ya da destek sayfası üzerinden yükleyebilirsiniz.