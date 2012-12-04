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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iCloud Denetim Masası'na Windows 8 desteği

6 yıl
2,6b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Windows kullanıcılarının bilgisayarlarından iCloud hesaplarını kontrol etmelerine imkan veren iCloud Denetim Masası'nın 2.1 numaralı yeni sürümünü yayınladı.

Yayınlanan son sürüm ile iCloud Denetim Masası, Windows 8 desteğine kavuşurken; kararlılık ve performans iyileştirmeleri ile daha iyi bir performans sunuyor.

Apple'ın tüm iCloud Denetim Masası kullanıcıları için önerdiği güncellemeyi Apple Software Update ya da destek sayfası üzerinden yükleyebilirsiniz.


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DH Misafiri 6 yıl
kaç gündür icloud ile eşitleme yapamıyorum denetim masasına gelmiş gelmemiş ne fark eder. Önce sistem çalışsın
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