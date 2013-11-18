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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iCloud için iWork, paylaşım ve ortak düzenleme desteğine kavuştu

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iCloud için iWork, paylaşım ve ortak düzenleme desteğine kavuştu
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22 Ekim'deki etkinliğin önemli ayaklarından birini oluşturan iCloud için iWork, sonunda paylaşım ve ortak düzenleme yeteneğine kavuştu.

Apple'ın iCloud için iWork'ün öne çıkarttığı özelliklerden olan paylaşım ve ortak düzenleme desteği sayesinde kullanıcılar, gerek Mac gerekse de iOS üzerinden oluşturdukları tüm dökümanları (Keynote ile bir sunumu, Pages ile metin dosyasını, ya da Numbers ile hesap tablosu dökümanını), diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek ve aynı anda düzenleme yapabilecekler. 

Benzer hizmet, Google tarafından uzun süredir Google Drive kullanıcılarına sunulmaktaydı.

Ortak düzenleme ve paylaşım seçeneğinin yanı sıra iClous için iWork'ün arayüzünde de son kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecek bazı iyileştirmeler yapıldı. Artık kullanıcılar, yazdırma seçeneğine direkt Araçlar menüsü altından ulaşabilecek, Keynote ile sunum esnasında istedikleri yansıları direkt olarak atlayabilecekler. Ayrıca dosya organizasyonu konusunda da çeşitli iyileştirmeler, yeni özellikle arasında yer almakta.

Eğer Apple Kimliği'niz var ise iCloud için iWork'ü iCloud.com'u ziyaret ederek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.


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