iCorrect OneClick Color isimli fotoğraf düzenleme uygulaması iPad için güncellendi

FreshAir Software tarafından iOS 4.3 ve üzeri Apple iPad modelleri için geliştirilen iCorrect OneClick Color isimli fotoğraf düzenleme uygulaması, 2.1 sürümüne güncellendi.

İçerisine eklenen fotoğrafların her türlü renk, pozlama, doygunluk, sıcaklık ve ışık ayarlarının yapılmasına hem otomatik hem de manuel olarak imkan sağlayan iCorrect OneClick Color uygulaması, kullanımı kolay yapısıyla da dikkat çekiyor. Yapılan 2.1 güncellemesiyle içerisinde Facebook ve Twitter servisleri için yeni paylaşma özellikleri eklenen uygulama, ayrıca farklı kayıt ve çözünürlük seçeneklerine de kavuşmuş durumda.

5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen iCorrect OneClick Color fotoğraf düzenleme uygulamasına direkt olarak buradan ya da Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/icorrect-oneclick-color-for/id555229111?mt=8