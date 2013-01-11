Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : 2012 yılı PC sevkiyatlarında HP lider, Lenovo ikinci; global sevkiyatlarda hızlı düşüş var

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
362
1
6
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet ürünleri trendinin hızla yükselişe geçtiği 2010 yılından bu yana PC endüstrisinin mobil cihazların gerisinde kalacağı öngörüleri pek çok analizde dile getirildi. Ancak konunun uzmanları sektörün hiçbir zaman mobil cihazların gerisine düşmeyeceğini ısrarla belirtiyor. Ancak istatistikler pazardaki sevkiyatta hızlı bir düşüş olduğunu gözler önüne seriyor.

IDC tarafından yapılan araştırma 2012 yılı son çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6.4 gerileme yaşanarak 89.7 milyonluk sevkiyata erişildiğini belirtiyor. Son çeyrekte HP yüzde 0.6 düşüşle 15 milyon PC sevkiyatı yaparken, Lenovo yüzde 8 artışla 14.1 milyon PC sevk etmiş. Dell 9.5 milyon, Acer 7 milyon, ASUS 6.5 milyon civarında PC sevkiyatı gerçekleştirmiş.

Yıl genelinde ise global sevkiyat rakamlarının yüzde 3.2 gerileyerek 352 milyona düştüğü görülüyor. HP, 2011 yılına göre yüzde 6.7'lik düşüşle 58.1 milyon PC sevkiyatı yaparken, Lenovo yüzde 19.2 gibi önemli bir artışla 52.4 milyon PC sevkiyatı gerçekleştirmiş. Dell 39 milyon, Acer 33.5 milyon, ASUS 24.1 milyon civarında sevkiyatla ikiliyi takip ediyor.

Windows 8'in çıkışı ile birlikte eleştiri konusu olan PC satışlarındaki düşüş, istatistiklere de yansımış oldu. Üreticilerin yeterli reklam ve tanıtımı yapamaması nedeniyle tüketici ilgisi oluşturmakta güçlük yaşayan PC pazarı geçen yılı düşüşle kapattı.

HP ve Lenovo arasındaki liderlik yarışı da geçen yıl iyice hareketlendi. HP'nin yüzde 6'lık düşüşü yanında Lenovo'nun yüzde 19'luk yükselişi, en geç bu yıl sonunda liderliği eline alabileceğini gösteriyor. 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23903013#.UO_YVm82aE_ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 6 yıl
Sıralamada casper yok mu yaw :-P:-P:-P:-P:-P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
@haymatloshan
sen gtx 690'ı i7 3930k'yı ısınmadan laptoba sok iş için kullananlar gitsin laptop alsın. te allahım.
ayrıca sayı çok az. son çeyrekte 90 milyon. bu kadar düştüğünü bilmiyordum satışların..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fI4lA4W3 6 yıl
Bu belirleme?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
yanlız dikkatimi çekti mobil tarafta da ürünleri olan apple samsung sony gibi firmaların listede adları bile yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
masaüstü pc ler de notebook lar da teknoloji gelişiminde yavaş kaldı. kötü soğutma sistemleri ve dandik kasalardan insanlar sıkıldı.Masaüstü pc lerde ise kasalar neredeyse çamaşır makinası boyutlarına ulaştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
Mikrop çipler bu denli hızlı gelişiyorken devlet daireleri dışında kim körü körüne masaüstü bilgisayarlara yönelsin.Çağı yakalamakta fayda var,bir insan neden bir pc'nin başında ömrünü geçirsinki,istediği yere götürüp,istediği şekilde kullanmak varken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Benzersiz Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim