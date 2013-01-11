IDC : 2012 yılı PC sevkiyatlarında HP lider, Lenovo ikinci; global sevkiyatlarda hızlı düşüş var





Tablet ürünleri trendinin hızla yükselişe geçtiği 2010 yılından bu yana PC endüstrisinin mobil cihazların gerisinde kalacağı öngörüleri pek çok analizde dile getirildi. Ancak konunun uzmanları sektörün hiçbir zaman mobil cihazların gerisine düşmeyeceğini ısrarla belirtiyor. Ancak istatistikler pazardaki sevkiyatta hızlı bir düşüş olduğunu gözler önüne seriyor.





IDC tarafından yapılan araştırma 2012 yılı son çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6.4 gerileme yaşanarak 89.7 milyonluk sevkiyata erişildiğini belirtiyor. Son çeyrekte HP yüzde 0.6 düşüşle 15 milyon PC sevkiyatı yaparken, Lenovo yüzde 8 artışla 14.1 milyon PC sevk etmiş. Dell 9.5 milyon, Acer 7 milyon, ASUS 6.5 milyon civarında PC sevkiyatı gerçekleştirmiş.





Yıl genelinde ise global sevkiyat rakamlarının yüzde 3.2 gerileyerek 352 milyona düştüğü görülüyor. HP, 2011 yılına göre yüzde 6.7'lik düşüşle 58.1 milyon PC sevkiyatı yaparken, Lenovo yüzde 19.2 gibi önemli bir artışla 52.4 milyon PC sevkiyatı gerçekleştirmiş. Dell 39 milyon, Acer 33.5 milyon, ASUS 24.1 milyon civarında sevkiyatla ikiliyi takip ediyor.





Windows 8'in çıkışı ile birlikte eleştiri konusu olan PC satışlarındaki düşüş, istatistiklere de yansımış oldu. Üreticilerin yeterli reklam ve tanıtımı yapamaması nedeniyle tüketici ilgisi oluşturmakta güçlük yaşayan PC pazarı geçen yılı düşüşle kapattı.





HP ve Lenovo arasındaki liderlik yarışı da geçen yıl iyice hareketlendi. HP'nin yüzde 6'lık düşüşü yanında Lenovo'nun yüzde 19'luk yükselişi, en geç bu yıl sonunda liderliği eline alabileceğini gösteriyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23903013#.UO_YVm82aE_