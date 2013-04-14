IDC : 2013 ilk çeyrekte global PC satışları 94 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadı





Gerek mobil cihazların adeta patlama yapan yükselişi, gerekse Windows 8 işletim sisteminin beklenen ilgiyi uyandıramaması, PC pazarında sürekli bir düşüş yaşanmasına neden oluyor.





IDC tarafından yapılan analize göre, 2013 yılı ilk çeyreğinde 76.3 milyon PC satışı gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 88 milyon adet idi ve düşüş yüzde 13.9 oldu. IDC, PC pazarının nabzını tutmaya başladığı 1994 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğunu belirtiyor.





PC pazarının ilk 5 firması düşüşten olumsuz etkilenirken, sadece Lenovo ilk çeyreği kayıpsız atlatmayı başarıyor. Listenin lideri HP ilk çeyrekte 11.9 milyon ünite satış yaparken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23.7 düşüş var. Lenovo ise 11.7 milyon ünite satış yaptı ve bu rakam geçen yıl aynı dönemdeki rakam ile aynı. Lenovo'nun liderliği eline almasının artık an meselesi olduğu belirtiliyor.





Dell 9 milyon satışla geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 düşüş yaşarken, 6.1 milyonluk satış yapan Acer, yüzde 31 ile en büyük düşüşü yaşayan firma. Asus ise 4.3 milyon ünite satış ile beşinci sırada.





Analizde Windows 8'in zayıf bir talep gördüğü dile getirilirken, PC endüstrisinin kendisini diğer ürünlerden farklılaştıracak yenilikler yapamadığı ve tüketiciyi etkileyemediğine dikkat çekiliyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24065413#.UWnR1LWBoht