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IDC : 2013 ilk çeyrekte global PC satışları 94 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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IDC : 2013 ilk çeyrekte global PC satışları 94 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadı

Gerek mobil cihazların adeta patlama yapan yükselişi, gerekse Windows 8 işletim sisteminin beklenen ilgiyi uyandıramaması, PC pazarında sürekli bir düşüş yaşanmasına neden oluyor. 

IDC tarafından yapılan analize göre, 2013 yılı ilk çeyreğinde 76.3 milyon PC satışı gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 88 milyon adet idi ve düşüş yüzde 13.9 oldu. IDC, PC pazarının nabzını tutmaya başladığı 1994 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğunu belirtiyor.

PC pazarının ilk 5 firması düşüşten olumsuz etkilenirken, sadece Lenovo ilk çeyreği kayıpsız atlatmayı başarıyor. Listenin lideri HP ilk çeyrekte 11.9 milyon ünite satış yaparken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23.7 düşüş var. Lenovo ise 11.7 milyon ünite satış yaptı ve bu rakam geçen yıl aynı dönemdeki rakam ile aynı. Lenovo'nun liderliği eline almasının artık an meselesi olduğu belirtiliyor.

Dell 9 milyon satışla geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 düşüş yaşarken, 6.1 milyonluk satış yapan Acer, yüzde 31 ile en büyük düşüşü yaşayan firma. Asus ise 4.3 milyon ünite satış ile beşinci sırada.

Analizde Windows 8'in zayıf bir talep gördüğü dile getirilirken, PC endüstrisinin kendisini diğer ürünlerden farklılaştıracak yenilikler yapamadığı ve tüketiciyi etkileyemediğine dikkat çekiliyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24065413#.UWnR1LWBoht Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
siz core i7 35xx 36xx 37xx in yanına GT 605 610 620 koyun sonra satışlar düşüyo...
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12 Angry Men 6 yıl
Nasıl düşmesin ki, oem parçaların fiyatı çok yüksek.
ucuz pc de bir işe yaramıyor oyunlardan keyif alamıyorsunn, zaten oyun oynanmayacaksa millet pc de almıyor tablet alıyor
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vamp 6 yıl
tüketicilere masaüstü sistemleri kullanmaları için cezbedici şeyler sunmaları gerekir. İşletim sistemleri kullanılan donanımın hakkını vermeli. Pencere tıklama devri bana göre eskide kaldı
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artcraft35 6 yıl
Napcaktik her yil yeni bilgisayar mı alcaktık onu mu istiyorlar anlamadım. Adam 2 yilda bir bilgisayari yenilemektense görünürde daha çok olan telefonuyeniliemeyi tercih ediyor
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Elder Wand 6 yıl
Düşüş normal,bu gidişle durum daha da kötü olacak.
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xooa 6 yıl artcraft35
artcraft35

Napcaktik her yil yeni bilgisayar mı alcaktık onu mu istiyorlar anlamadım. Adam 2 yilda bir bilgisayari yenilemektense görünürde daha çok olan telefonuyeniliemeyi tercih ediyor

Aynen aldığım bilgisayar minimum 5 yıl gidiyor. Hiç öyle 6 ayda bir ekran kartı yenileyenlerden değilim.
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darkaura 6 yıl
Sene sonu tahmini 2013de 350milyonu gecmiyecegi yonunde. Akilli telefon pazarinda nerdiyse samsung tek basina bu kadar satacak. 3-4 sene once pc bu hale dusecek deseler gulerdim
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
siz core i7 35xx 36xx 37xx in yanına GT 605 610 620 koyun sonra satışlar düşüyo...
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forum_m 6 yıl
DH Misafiri

siz core i7 35xx 36xx 37xx in yanına GT 605 610 620 koyun sonra satışlar düşüyo...

+1
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santanio 6 yıl
şirket IT leri son çeyrek alacağını aldı.. ilk çeyrek hep düşük geçer birde haswell in eli kulağında normal yani.
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gmfaruk 6 yıl
turbo power haklı 10 sene boyunca dx9'u millete sindirin ne oyunlarda akıcılık (hikaye) optimize kötü bide üstüne mobil piyasa geliyo şuan yinede iyi zamanla daha da berbatlaşcak
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FRoGKaTa 6 yıl
Şu mobilcilere iyice uyuz olmaya başladım.
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turbo-powwer 6 yıl
Siz konsolları onca yıl değiştirmeyin dx 9 la 8 yıl geçirin olacağı budur. Hem eğlenen kesim hem yapan / üreten kesimin parça değiştirmeye ihtiyacı yoktu ki sonuçlar da böyle oldu. Film kalitesinde yada yakın oyunlar çok detaylı animasyonlu filmler , daha hızlı render gerektiren şeyler çıksın o zaman bir yükselme beklenebilir yoksa zor. Mobil pazardan bahsetmiyorum bile her şey ortada
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xconnect 6 yıl
Şirketlere ve kurumlara dua etsinler, yoksa halleri nice olurdu bilinmez.
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Rubisco 6 yıl
Artık insanlara, ellerindeki donanımı yetersiz gösterecek uygulamalar verme zmanı geldi. Yeni bi atılıma ihtiyacımız var ://///
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