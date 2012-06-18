IDC, 2016 yılı tablet sevkiyat tahminlerini yukarı çekti

Hali hazırda piyasada sayısı 100 milyon barajını aşan tablet cihazları, analizlere göre katlanarak artmaya devam ediyor. Sık sık tablet satış analizlerini gördüğümüz IDC, artan talep nedeniyle sevkiyat tahminlerini yukarı çekti.





iPad ve Android tabletlerin yanında Windows 8 işletim sisteminin henüz piyasaya çıkmadan popüler olması, talebin artması olarak değerlendiriliyor. Bu yıl tablet satışlarında 106.1 milyon rakamı bekleniyordu. Bu rakam şimdi 107.4 milyon üniteye yükseldi.





Gelecek yıl için beklenen 137.4 milyon ünite satış tahmini de 142.8 milyon üniteye yükseltildi. 2016 yılı için beklenen satış tahmini ise 222.1 milyon üniteye çıkmış durumda.





Tablet segmentindeki devlerin pazar paylarında da IDC, revizyona gitti. Yeni tahminlerde Apple'ın bu yıl ki pazar payı geçen yıl ki yüzde 58.2'den yüzde 62.5'e yükselirken, Android işletim sisteminin bu yıl ki pazar payı ise geçen yıl ki yüzde 38.7'den yüzde 36.5'e geriliyor. BlackBerry ise aynı dönemde yüzde 1.7'den yüzde 1'e düşüyor.





Mart ayındaki yeni iPad ve fiyatı düşen iPad 2, Apple'ın pazar payını artıran etkenler olarak görülüyor. Ancak yaz sonunda çıkması beklenen olası bir 4 çekirdekli Nexus tablet, bu dengeleri Android lehine değiştirecektir.