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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : Samsung ve Apple geçen yıl son çeyrekte eşit sayıda bağlantılı cihaz satışı gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IDC : Samsung ve Apple geçen yıl son çeyrekte eşit sayıda bağlantılı cihaz satışı gerçekleştirdi

90'lı yıllarda internete bağlı sadece PC ve PDA türevleri pazarda bulunurken, artık akıllı telefon, cep telefonu, medya oynatıcı, televizyon, tablet, set üstü tv kutusu gibi pek çok kategoride internete bağlı modeller bulmak mümkün. Üretici firmalar tüketici ilgisinin yöneldiği tüm bu kategorilerde rekabet halinde. 

IDC tarafından Akıllı Bağlantılı Cihazlar raporuna göre geçen yıl son çeyrekte Samsung ve Apple eşit sayıda bağlantılı cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Raporda PC, dizüstü, tablet ve akıllı telefon kategorileri bağlantılı cihaz olarak değerlendirildi. 

Bağlantılı cihaz sevkiyatlarında Samsung'un payı bir önceki çeyreğe göre çok az bir düşüş göstererek yüzde 21.2 oldu. Apple ise 5 puanlık artışla yüzde 20.3 paya sahip oldu. Gelir bazında ise Apple yüzde 30.7 pay, Samsung yüzde 20.4 pay elde etti. Geçen yıl son çeyrekte 378 milyon adet bağlantılı cihaz satıldı ve toplam gelir 168 milyar dolar oldu.

Geçen yıl bağlantılı cihaz pazarı 1 milyar ünite satış barajını geçerek 579 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Yükseliş ise önceki yıla göre yüzde 29 oldu. Yükselişin en büyük sebebi ise özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında yüzde 100 büyüme sağlayan akıllı telefon ve tablet segmenti oldu. 

Bu yıl artış yüzde 21 olarak beklenirken, 2017 yılında ise yavaşlayan sektör yüzde 8.5 büyüme yakalamış olacak. Masaüstü ve dizüstü PC pazarı her dönem düşüşte olurken, tablet ve akıllı telefon segmentindeki yüksek oranlar sektörün yükselmesini sağlayacak.

Bu yıl tablet pazarının 190 milyon sevkiyata ulaşması beklenirken, akıllı telefon pazarı 918 milyon üniteye ulaşacak. 2017 yılında ise tablet sevkiyatları artık PC pazarını geçecek ve 352 milyon üniteye ulaşacak. Akıllı telefon sevkiyatları da 1.5 milyar seviyesine çıkacak. Bu yıl tüm bağlantılı cihaz sektörü 2.2 milyar ünite sevkiyat yaparken, değerini de 814 milyar dolara çıkaracak.


http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24037713#.UVLv5xwqzQC Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl
bozokluht
Haberin içinde Nokia nın be işi var onu çözemedim ben. :)

Haberi yazana bak herşeyi çözersin :)
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The-Engineer 6 yıl
Haberin içinde Nokia nın be işi var onu çözemedim ben. :)
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