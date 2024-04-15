2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan rapora göre Apple’ın iPhone satışları 2024 yılının ilk çeyreğinde küresel çapta yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı. Rapor, Apple için ciddi sinyaller verirken Samsung ise geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi güçlü Galaxy S24 satışıyla ilk çeyrekte yeniden ele geçirdi. İşte 2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları:

En çok satan akıllı telefon markaları (2024 Ocak-Mart) Sıra Marka Pazar payı Yıldan yıla değişim 1 Samsung Yüzde 20.8 (-Yüzde 0,7) 2 Apple Yüzde 17.3 (-Yüzde 9.6) 3 Xiaomi Yüzde 14.1 Yüzde 33.8 4 Transsion Yüzde 9.9 Yüzde 84.9 5 Oppo Yüzde 8.7 (-Yüzde 8.5) 6 Diğer Yüzde 29.3 Yüzde 7.2

IDC raporuna göre Apple ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 düşüşle 50,1 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Apple’ın pazar payı ise yüzde 17,3’e geriledi. Raporda yer alan ilk beş akıllı telefon markası arasında en keskin düşüşü Apple kaydetti. Samsung, geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi ilk çeyrekte yüzde 20,8'lik pazar payıyla yeniden ele geçirdi. Firma bu dönemde 60.1 adet sevkiyat gerçekleştirdi.

Huawei P serisine elveda Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu 4 sa. önce eklendi

IDC raporunda en çok satan akıllı telefon markaları sıralamasında ilk beş firmayı Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion (Techno, itel, Infinix) ve Oppo oluşturdu. Xiaomi'nin sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 33,8 artışla 40,8 milyon adede yükselirken, Transsion yüzde 84,9 artışla 28,5 milyon adede ulaştı. Oppo’nun sevkiyatları ise ilk çeyrekte %8,5 düşüşle 25,2 milyona geriledi.

Burada Transsion grubuna bir parantez de açmak gerekiyor. Tecno, Itel ve Infinix markalarının sahibi olan Transsion, sessizce dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisinden birisi haline gelmiş durumda.

Teknoloji devi Huawei ve yan kuruluşu Honor ilk beş listesine giremedi ancak Counterpoint Research'e göre 2024 yılının ilk altı haftasında en iyi performans gösteren akıllı telefon markaları oldular. Apple’ın düşüşündeki güçlü etmenlerden birisi de Huawei’nin Mate 60 serisi telefonları oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları