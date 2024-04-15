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    2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

    Araştırma şirketi IDC, 2024’ün ilk çeyreğine ait verileri açıkladı. Rapora göre iPhone satışlarının düşmesiyle birlikte Apple, liderliği Samsung’a kaptırdı. İşte en çok satan akıllı telefon markaları:
    2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan rapora göre Apple’ın iPhone satışları 2024 yılının ilk çeyreğinde küresel çapta yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı. Rapor, Apple için ciddi sinyaller verirken Samsung ise geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi güçlü Galaxy S24 satışıyla ilk çeyrekte yeniden ele geçirdi. İşte 2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları:

    En çok satan akıllı telefon markaları (2024 Ocak-Mart)
    Sıra Marka Pazar payı Yıldan yıla değişim
    1 Samsung Yüzde 20.8 (-Yüzde 0,7)
    2 Apple Yüzde 17.3 (-Yüzde 9.6)
    3 Xiaomi Yüzde 14.1 Yüzde 33.8
    4 Transsion Yüzde 9.9 Yüzde 84.9
    5 Oppo Yüzde 8.7 (-Yüzde 8.5)
    6 Diğer Yüzde 29.3 Yüzde 7.2

    IDC raporuna göre Apple ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 düşüşle 50,1 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Apple’ın pazar payı ise yüzde 17,3’e geriledi. Raporda yer alan ilk beş akıllı telefon markası arasında en keskin düşüşü Apple kaydetti. Samsung, geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi ilk çeyrekte yüzde 20,8'lik pazar payıyla yeniden ele geçirdi. Firma bu dönemde 60.1 adet sevkiyat gerçekleştirdi.

    IDC raporunda en çok satan akıllı telefon markaları sıralamasında ilk beş firmayı Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion (Techno, itel, Infinix) ve Oppo oluşturdu. Xiaomi'nin sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 33,8 artışla 40,8 milyon adede yükselirken, Transsion yüzde 84,9 artışla 28,5 milyon adede ulaştı. Oppo’nun sevkiyatları ise ilk çeyrekte %8,5 düşüşle 25,2 milyona geriledi.

    2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları
    Burada Transsion grubuna bir parantez de açmak gerekiyor. Tecno, Itel ve Infinix markalarının sahibi olan Transsion, sessizce dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisinden birisi haline gelmiş durumda.

    Teknoloji devi Huawei ve yan kuruluşu Honor ilk beş listesine giremedi ancak Counterpoint Research'e göre 2024 yılının ilk altı haftasında en iyi performans gösteren akıllı telefon markaları oldular. Apple’ın düşüşündeki güçlü etmenlerden birisi de Huawei’nin Mate 60 serisi telefonları oldu.

    Kaynakça https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52032524 https://www.reuters.com/technology/apple-loses-top-phonemaker-spot-samsung-iphone-shipments-drop-idc-says-2024-04-15/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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