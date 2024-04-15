2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

|Sıra
|Marka
|Pazar payı
|Yıldan yıla değişim
|1
|Samsung
|Yüzde 20.8
|(-Yüzde 0,7)
|2
|Apple
|Yüzde 17.3
|(-Yüzde 9.6)
|3
|Xiaomi
|Yüzde 14.1
|Yüzde 33.8
|4
|Transsion
|Yüzde 9.9
|Yüzde 84.9
|5
|Oppo
|Yüzde 8.7
|(-Yüzde 8.5)
|6
|Diğer
|Yüzde 29.3
|Yüzde 7.2
IDC raporuna göre Apple ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 düşüşle 50,1 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Apple’ın pazar payı ise yüzde 17,3’e geriledi. Raporda yer alan ilk beş akıllı telefon markası arasında en keskin düşüşü Apple kaydetti. Samsung, geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi ilk çeyrekte yüzde 20,8'lik pazar payıyla yeniden ele geçirdi. Firma bu dönemde 60.1 adet sevkiyat gerçekleştirdi.
IDC raporunda en çok satan akıllı telefon markaları sıralamasında ilk beş firmayı Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion (Techno, itel, Infinix) ve Oppo oluşturdu. Xiaomi'nin sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 33,8 artışla 40,8 milyon adede yükselirken, Transsion yüzde 84,9 artışla 28,5 milyon adede ulaştı. Oppo’nun sevkiyatları ise ilk çeyrekte %8,5 düşüşle 25,2 milyona geriledi.
Teknoloji devi Huawei ve yan kuruluşu Honor ilk beş listesine giremedi ancak Counterpoint Research'e göre 2024 yılının ilk altı haftasında en iyi performans gösteren akıllı telefon markaları oldular. Apple’ın düşüşündeki güçlü etmenlerden birisi de Huawei’nin Mate 60 serisi telefonları oldu.Kaynakça https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52032524 https://www.reuters.com/technology/apple-loses-top-phonemaker-spot-samsung-iphone-shipments-drop-idc-says-2024-04-15/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)