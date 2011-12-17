IDC: Tablet satışları yüzde 264 arttı, iPad hakimiyetini sürdürüyor

2010 yılında iPad'in tanıtılmasının ardından hızlı bir yükselişe geçen tablet cihazları ilk yıl yaşadığı yüzde 400'lük artışla büyük bir segment haline geleceğini göstermişti. IDC firmasının yaptığı son araştırmaya göre tablet pazarı beklentileri aşamasa da yine büyük bir artış eğiliminde.





2011 yılı 3. çeyreği kapsayan araştırmaya göre dünya çapında tablet satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 23.9 artarak 18.1 milyon birime yükseldi. Önceki yıl aynı döneme göre ise yüzde 264.5'lik bir artış sözkonusu. Bu çeyrek için yapılan tahminler 19.2 milyon ünite civarındaydı. Dolayısıyla yüzde 5.6'lık bir azalma yaşandı.





Buna rağmen IDC 4. çeyrekte güçlü bir talep bekliyor ve 2011 yılı satış tahminlerini 62.5 milyondan 63.3 milyona çıkardı.





Apple tablet pazarında en büyük dilimi elinde tutuyor. 2011 3. çeyrekte 11.1 milyon iPad satıldı. Bir önceki çeyrekte bu sayı 9.3 milyon civarındaydı. Pazardaki oranı ise yüzde 61.5 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte yüzde 63.3 oranına sahipti.





HP'nin hayal kırıklığı yaratan tabletiyle pazara girmesi ve çıkması bir oldu. 3. çeyrekte 903.354 ünite satan TouchPad yüzde 5 ile pazar sıralamasında 3. oldu. Samsung yüzde 5.6'lık payla tablet pazarında marka olarak ikinci sırada.





IDC firması artık Nook Color gibi e-okuyucuları da tablet kategrisine sokuyor. 805.458 birimlik satışla ve yüzde 4.5'lik oranla B&N pazarın 4. büyük oyuncusu oldu. ASUS ise yüzde 4 ile arkasından geliyor.





Tablet işletim sistemleri açısından bakıldığında; Android işletim sistemi tablet pazarında yüzde 33.2'den bu çeyrekte yüzde 32.4'e düştü. Ancak 4. çeyrekteki sağlam satışlarla bu oran yüzde 40.3'e çıkacak. Nook Tablet ve Kindle Fire bu çeyrekte Android'e vites artıracak.





iOS işletim sistemi yüzde 61.5'den yüzde 59'a, BlackBerry yüzde 1.1'den yüzde 0.7'ye, webOS ise yüzde 5'den yüzde 0'a geriledi.





IDC Apple'ın tabletlerinin 2011 4. çeyrek ve 2012 başlarında en yüksek satış rakamına ulaşacağını ve sadece bireysel değil, işletme ve eğitim odaklı pazarda da büyüyeceğini öngörüyor.





E mürekkep tabanlı okuyucular da bu çeyrekte büyümeye devam etti. 3. çeyrekte 6.5 milyon ünite satılırken çeyrek bazında büyüme yüzde 27 oldu. Yıl bazında ise yüzde 165.9 büyüme yaşandı. 4. çeyrekte ise yeni ürünlerin etkisiyle daha büyük bir artış bekleniyor.