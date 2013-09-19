Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

IDF 2013: 4K video teknolojisine yönelik gelişmeleri araştırdık

5 yıl
6,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Almanya'da yapılan IFA Fuarı'nın en popüler konusu, 4K yani Ultra HD çözünürlük desteği sunan yeni nesil televizyonlardı. Son dönemde sık sık duyduğumuz 4K görüntüleme teknolojisi cihaz tarafından sık sık karşımıza çıkarken, donanım tarafında ne gibi gereksinimler var, sektör bu standardı yaygınlaştırabilmek adına neler yapıyor. Donanım devi Intel'in Geliştiriciler Forumu etkinliğinde 4K teknolojisine yönelik en son gelişmeleri sizler için araştırdık.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BeranSetaou 5 yıl en beğenilen Lath.Crusader
Lath.Crusader

bazı 4k videoları günümüzün sağlam ekran kartları bile oynatmakta ciddi zorluklar yaşıyorken TV'lere ve cep telefonlarına falan gelmesi 10 yılı 5-6 yılı bulur gibi geliyor bana...

Karar ver.10 yılmı 5-6 yılmı
Lath.Crusaderbazı 4k videoları günümüzün sağlam ekran kartları bile oynatmakta ciddi zorluklar yaşıyorken TV'lere ve cep telefonlarına f...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wisla 5 yıl
Daha nette full hd izleyemiyoruz. 4kda sayfa eror verir herhalde
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumberlack 5 yıl
Bu tür videoları Youtube'da oynatmak içinde 4 kat daha hızlı internet yapmaları gerek.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merfarukkk 5 yıl
4k yayını yapan bi uydu kanalı yok,1080p açmakta zorlanan ve gün geçtikçe daha da kötüye giden bir youtube 4k da çok uğraştırır,4k blu ray fln da yoktur,adam sadece youtubdaki 3 4 tane 4k video için 80,000 tl tv ye mi verecek ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Şeffaf ekran olmadıktan sonra hepsi boş.!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 5 yıl
Hele bi ful HD gelsin de yalnız videonunu başında ve sonuna aynı görseleri diycem aynı motajı mı desem kulanmak zorundamıydıznı .

Gereksiz olacak ama videodaki çalan şarkıyı merk ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 5 yıl
Tüm sony bayiilerinde 55" 4k sony Led TV 9 bin lira.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lath.Crusader 5 yıl
V(b)atan bilgisayarda 4k video oynatabilecek tv satılıyor.
79999 TL verebilen alsın :)
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 5 yıl
Free WiLL
Erdi bey videonun 238 sinde 4 k video için full hd nin 4 katı demişsiniz afbuyursanız benim bildiğim kadarıyla 4 k full hd nin 2 katı diye biliyorum :)

4 katı doğru söylüyor.. 3.bp.blogspot.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 5 yıl
tr en zengin kanallarından biri olan show tv hd ye gecmemiş daha bazen digitürkte hd yayın yapıyor okadar kaldıki 4 k istemsiz güldüm lan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 5 yıl
Erdi bey videonun 2'38" sinde 4 k video için full hd nin 4 katı demişsiniz afbuyursanız benim bildiğim kadarıyla 4 k full hd nin 2 katı diye biliyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtYlmzz 5 yıl
....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKLER 5 yıl
Teknoloji Artık Öyle Bir Hal Aldıki 1 Sene Sonrasını Tahmin Etmek Bile Zorlaşıyor , Ama Helal Olsun Adamlar Çalışıyor Başarıyor Biz Siyaset Yapıp Onların Yaptıklarını + KDV'li ve ÖTV'li Bir Şekilde Almaya Devam Edelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
Çözünürlük ile uğraşana kadar tv lere adam akıllı işlemci koysunlar.
Kalitesiz paneller yerine IPS paneller kullansınlar.
Yıllardır çözünürlük artışından başka birşey yok...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
cogu kanal hd'ye gecmedi 4k'ya gecmelleri yillar alir. d4k'ya gecseler uydu kapasitesi yetmez zaten. kaliteli hd'ye icerikli uretsinler başka bisey istemem hala bazi diziler sd cekiliyor) ))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
02:45
Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı
15b izlenme · 7 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,7b izlenme · 1 gün
09:55
Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci
15,1b izlenme · 7 ay
08:07
Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda
33,1b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa. yeni video
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
36:13
Kısa Devre | Güle güle Intel
12,6b izlenme · 2 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim