IDF 2013: 4K video teknolojisine yönelik gelişmeleri araştırdık

Almanya'da yapılan IFA Fuarı'nın en popüler konusu, 4K yani Ultra HD çözünürlük desteği sunan yeni nesil televizyonlardı. Son dönemde sık sık duyduğumuz 4K görüntüleme teknolojisi cihaz tarafından sık sık karşımıza çıkarken, donanım tarafında ne gibi gereksinimler var, sektör bu standardı yaygınlaştırabilmek adına neler yapıyor. Donanım devi Intel'in Geliştiriciler Forumu etkinliğinde 4K teknolojisine yönelik en son gelişmeleri sizler için araştırdık.

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